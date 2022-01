RedLine sfrutta Omicron per colpire gli utenti

I cybercrminali cercano sempre nuovi stratagemmi per ingannare gli utenti e convincerli ad aprire un documento infetto. Per distribuire il malware RedLine è stato utilizzato un allegato ad un'email contenente informazioni sulla variante Omicron del COVID-19. Lo “stealer” può leggere le credenziali di login memorizzate nei browser e inviarle al server remoto. La soluzione più adatta è un buon antivirus, ma anche una VPN offre una protezione sufficiente. CyberGhost è attualmente disponibile con uno sconto dell'84%.

CyberGhost: sconto 84% per tre anni

I ricercatori di sicurezza hanno scoperto che RedLine può rubare le credenziali di account bancari, social network e alcune VPN (non CyberGhost), oltre a varie informazioni sul dispositivo. I dati vengono successivamente venduti sul dark web. Gli utenti dovrebbero usare un firewall, un password manager dedicato e un buon antivirus. I dati personali possono essere protetti anche da una VPN, come quella di CyberGhost, in quanto il traffico viene cifrato e le attività online non possono essere tracciate.

CyberGhost nasconde il vero indirizzo IP del dispositivo con una rete composta da oltre 7.700 server posizionati in più di 91 paesi. I protocolli supportati sono WireGuard, OpenVPN, L2TP/IPSec e IKEv2. La VPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, smart TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Un singolo abbonamento può essere utilizzato per sette dispositivi in contemporanea.

L'abbonamento per tre anni può essere sottoscritto a 1,89 euro/mese (sconto dell'84%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Amazon Pay e Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni.