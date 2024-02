Redmi 12 con SUPER autonomia e tanta memoria a SOLI 199,90€

Con l’avanzare del mercato degli smartphone, sono sempre di meno i modelli di fascia bassa con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Oggi, grazie ad un’ottima offerta attiva su Amazon, puoi acquistare il Redmi 12 a soli 199,90€.Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per ottenere uno smartphone di qualità, con tanta batteria e memoria interna.

Redmi 12, ottimo rapporto qualità-prezzo

A fare da motore per il Redmi ci pensa il processore octa-core Helio G88 di MediaTek che, con ben 8 GB di RAM, riesce a far viaggiare a buona velocità lo smartphone, con un’ottima fluidità generale, ideale per degli utilizzi medi. Con 256 GB di memoria interna inoltre, espandibile tramite microSD, lo smartphone offre ampio spazio di archiviazione per app, foto, video e molto altro, accontentando cosi le esigenze di quasi tutti gli utenti.

La prima caratteristica che salta all’occhio è ovviamente il grande display da 6,79 pollici con una risoluzione FHD+, che offre immagini nitide e colori vivaci, per un’ottima esperienza soprattutto per chi passa molto tempo tra i contenuti in streaming sul proprio smartphone. Il design generale è molto elegante, grazie soprattutto a questo display frontale che occupa quasi l’intera facciata.

La fotocamera posteriore del Redmi 12, con un sensore principale da 50MP, permette di catturare immagini buona qualità e di registrare video in Full HD e 30 fps. In modo simile, la fotocamera frontale da 8 MP non delude, rispettando le aspettative e permettendo di scattare dei buoni selfie per la fascia di prezzo.

Approfitta dell’offerta e fai tuo il Redmi 12 ad un prezzo incredibile di soli 199,90€, approfittando dello sconto attivo ancora per poco su Amazon. Un dispositivo di fascia bassa con delle ottime caratteristiche generali, tanta batteria e soprattutto un grande display.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.