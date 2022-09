Redmi Note 11 è al prezzo minimo storico su Amazon

Alla ricerca di uno smartphone economico, ma completo e versatile, magari in vista del Back to School? L’occasione di oggi è Xiaomi Redmi Note 11, proposto al prezzo minimo storico su Amazon. Un’ottima offerta considerando le caratteristiche incluse, soprattutto dal punto di vista del comparto fotografico.

Occasioni Amazon: prezzaccio Redmi Note 11

Diamo uno sguardo a quelle che sono le più importanti specifiche tecniche integrate: display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento 90 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 680, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB, quattro fotocamere posteriori con sensore frontale da 50 megapixel, selfie camera incastonata al centro dello schermo, WiFi, Bluetooth, altoparlanti stereo e batteria da 5.000 mAh per un’autonomia elevata con ricarica rapida da 33 W. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare lo smartphone Redmi Note 11 di Xiaomi al prezzo finale di soli 179,90 euro invece di 229,90 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita e consegna in un giorno: se lo ordini subito, domani sarà a casa tua.

C’è inoltre la possibilità di scegliere tra due colorazioni, la spesa non cambia: Graphite Grey (visibile qui sopra) e Star Blue (con la sua caratteristica sfumatura colorata sul retro).

