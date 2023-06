Redmi Note 11 Pro+ 5G: che affare su Amazon, risparmi il 40%

Scopri l’innovazione e la potenza del nuovo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G, ora in offerta speciale su Amazon a soli 271,62 euro invece di 449,90.

Questo smartphone è un vero gioiello tecnologico che offre prestazioni superiori e funzionalità avanzate, rendendolo un acquisto irresistibile, specie a questo prezzo.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G: preparati a rimanere stupito

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Redmi Note 11 Pro+ 5G è la sua ricarica ultraveloce da 120 W. Con questa tecnologia di punta, puoi caricare la grande batteria da 4.500 mAh al 100% in soli 15 minuti.

La fotocamera principale del Redmi Note 11 Pro+ 5G è altresì un vero capolavoro. Con un sensore Samsung HM2 da 108 MP e la tecnologia di binning dei pixel 9 in 1, puoi scattare immagini incredibilmente dettagliate e nitide, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il doppio ISO nativo ti consente di ottenere immagini chiare e ben strutturate con un ridotto livello di rumore. Inoltre, il dispositivo è dotato di una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e di una fotocamera macro da 2 MP, che ti permettono di esplorare prospettive diverse e catturare dettagli fino ai minimi particolari.

L’esperienza audio del telefono è di livello superiore. Grazie ai doppi altoparlanti SOUND BY JBL, potrai goderti un audio di qualità eccezionale senza l’uso di hardware aggiuntivo. Con Dolby Atmos, la qualità spaziale e stereo del suono è ulteriormente migliorata, regalandoti un’esperienza di ascolto immersiva e coinvolgente.

Inoltre, questo smartphone offre la comodità di Alexa mani libere. Puoi scaricare l’app Amazon Alexa e utilizzare la tua voce per fare acquisti su Amazon, ascoltare musica, effettuare chiamate e molto altro, senza dover toccare lo schermo. Basta chiedere ad Alexa e lei risponderà immediatamente alle tue richieste.

Il Redmi Note 11 Pro+ 5G è alimentato dall’octa-core MediaTek Dimensity 920, un processore ad alte prestazioni abilitato per il 5G. Non solo offre performance incredibili, ma grazie al processo a 6 nm ad alta efficienza energetica, migliora anche la durata della batteria. Potrai goderti sessioni di gioco fluide e senza interruzioni grazie alle nuove funzionalità come il motore lineare sull’asse X e la tecnologia LiquidCool, che mantengono il dispositivo fresco anche durante le sessioni di gioco più intense.

Il design è infine elegante e moderno. Con bordi piatti e vetro che avvolge entrambi i lati, lo smartphone è protetto da Corning Gorilla Glass 5, che garantisce una maggiore resistenza ai graffi e alle cadute.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta. Acquista subito il Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G a soli 271,62 euro su Amazon e goditi prestazioni eccezionali, un’impareggiabile esperienza fotografica e una ricarica ultraveloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.