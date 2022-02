Redmi Note 11 Pro: un medio di gamma con performance TOP

Pochi smartphone sono in grado di offrire un comparto fotografico di eccellenza assoluta, una grande autonomia, un’esperienza multimediale di ultima generazione e una connettività senza compromessi, il tutto racchiuso all’interno di un design elegante e ricercato. Di certo, nessuno lo fa come Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G, ottimo smartphone dal rapporto qualità-prezzo imbattibile, il meglio della categoria mid-range per look e prestazioni. Li trovi oggi in super sconto su Aliexpress.

Redmi Note 11 Pro (e Pro 5G), lo sconto è servito

Entrambi i modelli ospitano un sensore principale da 108 megapixel per l’acquisizione di immagini perfette in ogni situazione, anche quando c’è poca luce e da lontano, così da non perdere alcun dettaglio. Tra le specifiche spicca poi il display AMOLED da 120 Hz (6,67 pollici, 2400×1080 pixel, Gorilla Glass 5) che garantisce una fluidità impeccabile nella riproduzione dei contenuti, in particolare quelli video, senza dimenticare la batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica turbo da 67 W: partendo dallo 0%, sono sufficienti 15 minuti per arrivare al 51% di autonomia e 42 minuti per il 100%. Diamo uno sguardo alle schede tecniche di ognuno per capire cosa li differenzia.

Redmi Note 11 Pro: specifiche e prezzi

Il modello Redmi Note 11 Pro nasconde sotto la scocca l’unità MediaTek Helio G96 con CPU octa core e GPU Mali-G57. Sul retro, al sensore fotografico da 108 megapixel se ne aggiungono altri tre da 8, 2 e 2 megapixel, rispettivamente con ottiche ultra-wide, macro e depth. Le colorazioni proposte sono Graphite Gray, Polar White e Star Blue, per andare incontro a ogni preferenza. Di seguito le configurazioni e i loro prezzi scontati su Aliexpress.

6 GB di RAM e 64 GB di storage a 259 euro;

6 GB di RAM e 128 GB di storage a 289 euro;

8 GB di RAM e 128 GB di storage a 309 euro.

Redmi Note 11 Pro 5G: specifiche e prezzi

Come si può intuire già dal nome, Redmi Note 11 Pro 5G assicura la piena compatibilità con i network 5G di ultima generazione, per una connettività mobile senza limiti. Il cuore pulsante è rappresentato in questo caso dal potente Qualcomm Snapdragon 695 con CPU octa core e GPU Adreno 619. La seconda fotocamera posteriore è da 8 megapixel (ultra-wide), la terza da 2 megapixel (macro). È disponibile nelle colorazioni Graphite Gray, Polar White e Atlantic Blue ai prezzi scontati da Aliexpress riportati qui sotto:

6 GB di RAM e 64 GB di storage a 279 euro;

6 GB di RAM e 128 GB di storage a 309 euro;

8 GB di RAM e 128 GB di storage a 329 euro.

Tra le altre caratteristiche che accomunano Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G ci sono la selfie camera da 16 megapixel incastonata nella parte alta dello schermo, i moduli WiFi, Bluetooth 5.1 e NFC, la tecnologia AI Face Unlock per lo sblocco con il viso, gli altoparlanti stereo, il jack audio per le cuffie, il sistema LiquidCool per una dissipazione ottimale del calore grazie all’impiego di tubi termici anulari e multistrato in grafite, il Blaster IR, lo standard UFS 2.2, il motore lineare sull’asse Z, la certificazione IP53 e la possibilità di espandere la memoria interna con una microSD. Le dimensioni dei due modelli sono 164,2×76,1×8,1 millimetri.

Lato software, la piattaforma è Android con interfaccia personalizzata MIUI. Garantito il pieno supporto a tutte le applicazioni distribuite attraverso Play Store di Google.

Design e prestazioni al top

Nessun compromesso per il design di questi due Redmi, che si fanno notare grazie all’eleganza del loro profilo sottile a bordo piatto capace di assicurare una presa salda e sicura oltre a un feeling premium al tocco. Il lettore di impronte digitali è laterale.

Le prestazioni sono al top, come testimoniano i benchmark indipendenti: su molti fronti risultano addirittura superiori a quelle di iPhone 13. Scegliendo Redmi Note 11 Pro o Redmi Note 11 Pro 5G si ha la certezza di poter eseguire anche le applicazioni e i giochi più pesanti senza alcun rallentamento. Approfitta degli sconti Aliexpress: le unità in promozione sono limitate.