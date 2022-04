Redmi Note 11S è disponibile in SUPER OFFERTA

Tra i nuovi smartphone su cui posare gli occhi non può mancare assolutamente lo scintillante Redmi Note 11S. Sei in cerca di un nuovo modello su cui mettere le mani? Beh, sappi che ora hai la possibilità di spendere estremamente poco ma fare un affarone.

Grazie al lancio ora in corso su eBay, la possibilità di risparmiare si libra nell’aria. Prezzo iniziale di soli 208€, applicando il coupon “ITMEFEST22″ al carrello.

IVA già inclusa nel prezzo e spedizioni rapide verso l’Italia. Come sempre, però, le sorprese non terminano qui.

Redmi Note 11S: lo smartphone che fissa le nuove linee della fascia media

Disponibile in tre colorazioni diverse, il nuovo prodotto di Xiaomi ha un design curato nei minimi particolari e tecnologie di ultima generazione.

Ottenere un’esperienza Premium è assodato con in mano uno smartphone del genere e se ti stai domando il perché, non può che essere un piacere illustrarti il motivo. Con questo telefono tra le mani rendi le tue giornate funzionali e le tue ambizioni reali.

Infatti puoi utilizzarlo per scattare fotografie senza limiti, goderti applicazioni e social e tanto altro ancora. Tutto merito del display AMOLED dai colori strabilianti, cornici sottili e risoluzione avanzata con tanto di 90Hz per avere il meglio anche nel gaming mobile. Tutto il resto non sarebbe possibile senza il processore MediaTek.

Come ti dicevo, questo smartphone è disponibile in tre diversi modelli:

6 GB di RAM e 64 GB di memoria;

6 GB di RAM e 128 GB di memoria;

8 GB di RAM e 128 GB di memoria.

Punti forte dello smartphone? Quelli elencanti fino a ora non sono niente appena apprendi che hai tra le mani una multifotocamera da 108 megapixel e una lente dedicata ai selfie che cattura il più minimo dei dettagli.

La batteria da 5000mAh con tanto di ricarica a 33W Pro.

Se sei in vena di affari non attendere neanche un secondo in più, Redmi Note 11S è disponibile su eBay a partire da 208€ grazie al coupon ITMEFEST22

Gli affari non terminano mai: Xiaomi Fan Festival

A partire dal 6 aprile avrà inizio lo Xiaomi Fan Festival. In questi giorni sarà per te possibile concludere dei veri e propri affari a prezzi stracciati.

Non solo saranno presenti prodotti come smartphone di ultima generazione, ma grazie all’ecosistema così vasto potrai acquistare anche robot e prodotti interessanti del calibro del Redmi Watch 2 Lite o della Xiaomi TV Stick.

Scopri tutto quello che c’è da sapere per partecipare anche all’estrazione di fantastici premi: per gli acquirenti sono riservati quantità limitate che mettono a disposizione sconti, wearable e non solo.

