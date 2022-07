Redmi Note 11S: lo sconto Amazon raggiunge i 90€

Il già ottimo rapporto qualità-prezzo offerto da Redmi Note 11S è incrementato ulteriormente oggi grazie a questa promozione da non lasciarsi sfuggire: lo smartphone Xiaomi può essere tuo approfittando di uno sconto da 90 euro su Amazon disponibile in questo momento. Non a caso, si tratta del modello più venduto sull’e-commerce.

Smartphone in offerta su Amazon: Redmi Note 11S

A livello di specifiche tecniche integra un display AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento 90 Hz e risoluzione FHD+, processore MediaTek Helio G96 con GPU Mali-G57, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, selfie camera frontale da 16 megapixel, supporto dual SIM, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 W.

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MIUI e pieno accesso alla piattaforma Play Store di Google per il download di applicazioni, giochi e contenuti. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di allungare le mani sullo smartphone Redmi Note 11S di Xiaomi, nell’elegante colorazione Graphite Gray, al prezzo finale di soli 209 euro invece di 299 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio.

