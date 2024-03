Redmi Note 12 a 129,90€ è il BEST BUY delle offerte di primavera Amazon

Amazon sorprende tutti con questa promozione per la Festa delle Offerte di Primavera. L’ottimo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 può essere tuo ad un minimo storico bassissimo di 129,90 euro, con spedizione e consegna immediata. Fino a pochi giorni fa il prezzo era ben oltre i 230 euro: un risparmio dunque considerevole per un telefono di questa portata.

Redmi Note 12 in SCONTO: la scheda tecnica

Redmi Note 12 è uno smartphone eccezionale, specie se puoi acquistarlo a questo prezzo. È dotato di un display AMOLED da 120 Hz, per immagini fluide e vivide ideali per ogni tipo di utilizzo.

La batteria da 5000mAh ti assicura una lunghissima autonomia, che può anche superare la giornata intera con uso intenso. In ogni caso, grazie alla ricarica rapida a 33W ti permetterà di tornare subito all’azione senza dover attendere troppo.

Il processore Snapdragon garantisce prestazioni fluide e veloci in qualsiasi situazione anche per sfruttare al meglio la tripla fotocamera da 50 megapixel con intelligenza artificiale che ti permette di catturare immagini dettagliate e di alta qualità in ogni condizione di luce.

Un dispositivo completo, conveniente, che mette insieme ottime performance, batteria potente e una fotocamera eccezionale. Il prezzo di 129,90 euro disponibile oggi su Amazon lo rende un vero affare.