Redmi Note 12: AFFARE PAZZESCO su eBay

Oggi è il tuo giorno fortunato se sei alla ricerca di uno smartphone potente e full optional a un prezzo straordinario. Fai un affare pazzesco su eBay. Acquista lo Xiaomi Redmi Note 12 a soli 145,50 euro, invece di 299,90 euro.

La versione in promozione è quella da 256GB di ROM e 8GB di RAM. Sei sorpreso vero? Inserisci il Coupon PSPRFEB24 e ottieni subito questo sconto. Sbrigati perché sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo e puoi anche pagare in 3 rate tasso zero con PayPal.

Redmi Note 12: potenza allo stato puro

Lo Xiaomi Redmi Note 12 è lo smartphone dei tuoi sogni che costa niente. Tutta la sua potenza è generata dall’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 685, amato dai puristi delle prestazioni. Il display AMOLED da 6,67 pollici offre una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, una novità per la sua categoria.

La batteria da 5000 mAh garantisce una riproduzione video massima di 21 ore. La velocità di ricarica a 33W è pazzesca. Resiste a schizzi, acqua e polvere. La fotocamera da 50MP è fantastica per scattare foto e riprendere video perfetti.

Acquistalo subito a soli 145,50 euro, invece di 299,90 euro, inserendo il Coupon PSPRFEB24. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 48,16 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.