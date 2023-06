Redmi Note 12 Pro 5G: l'affare dell'estate è su Amazon (-36%)

Redmi Note 12 Pro 5G è uno smartphone di fascia media capace di offrirti prestazioni elevate, una fotocamera di qualità e una grande autonomia. Perfetto dunque se vuoi farti un grande regalo in vista dell’estate, specie se vai in vacanza.

Insomma, hai la grande occasione di acquistare questo dispositivo a soli 255,50 euro invece di 399,90 grazie allo sconto odierno di Amazon: e lo riceverai prestissimo.

Redmi Note 12 Pro 5G: a questo prezzo è un affare

Redmi Note 12 Pro 5G è uno smartphone di ultima generazione che ti stupirà per le sue caratteristiche avanzate. Dotato di un ampio schermo OLED da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz, questo dispositivo garantisce immagini nitide e fluide, ideali per la visione di contenuti multimediali e il gaming.

Sotto il cofano, il telefono è alimentato dal potente processore MediaTek Dimensity 1080 con GPU Mali-G68 MC4, abbinato a una RAM da 6GB e una memoria interna da 128GB (espandibile con microSD). Questa combinazione di componenti hardware assicura prestazioni elevate e multitasking senza problemi.

La batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia prolungata, mentre la ricarica rapida con cavo da 67W permette di ridurre al minimo i tempi di attesa per avere il dispositivo pronto all’uso. Il Redmi Note 12 Pro 5G supporta anche la connettività 5G e dispone di una vasta gamma di bande LTE, UMTS e velocità dati per garantire una copertura ottimale in tutto il mondo.

Per quanto riguarda le fotocamere, il Redmi Note 12 Pro 5G è dotato di una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50 MP con OIS e PDAF, un sensore ultra-wide da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La registrazione video supporta risoluzioni fino a 4K UHD a 30 fps e Full HD a 120 fps. La fotocamera frontale da 16 MP garantisce selfie di alta qualità e videochiamate nitide.

Il design del dispositivo è elegante e moderno, con bordi piatti piacevoli da vedere e da usare. La resistenza all’acqua e alla polvere è garantita dalla certificazione IP53, mentre il sensore di impronte digitali a sfioramento offre una soluzione di sblocco rapida e sicura. Il Redmi Note 12 Pro 5G è dotato anche di NFC, infrarossi, jack per cuffie da 3.5mm e altoparlanti stereo.

Hai capito allora che questo smartphone offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, con prestazioni di alto livello e una vasta gamma di funzionalità avanzate. Non lasciarti sfuggire questa occasione: Redmi Note 12 Pro 5G è disponibile su Amazon a un prezzo imbattibile di 255,50 euro invece di 399,90. Da non perdere per nessun motivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.