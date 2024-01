Redmi Note 13 Pro+ 5G e Redmi Watch 4 ad un SUPER prezzo

Le offerte che includono smartphone e smartwatch sono sempre le più convenienti per avere un’esperienza completa, e la proposta di oggi ne è il chiaro esempio. Il Redmi Note 13 Pro+ 5G, è infatti disponibile ora ad un prezzo scontato su Amazon in coppia con il Redmi Watch 4, il tutto a soli 449,90€. Una possibilità unica per chi desidera avere il pacchetto completo ad un prezzo scontato.

Redmi Note 13 Pro+ 5G e Redmi Watch 4, la combinazione ideale

Il Redmi Note 13 Pro+ si distingue per il suo bellissimo design frontale, con cornici estremamente ridotte, che mostrano il display in tutta la sua bellezza. Il dispositivo è animato dal processore MediaTek Dimensity 7200 Ultra, che assicura prestazioni di buon livello. La sua capacità di multitasking e la velocità di elaborazione rendono l’utilizzo quotidiano del dispositivo un’esperienza fluida, grazie soprattutto ai ben 8 GB di RAM, che aiutano lo smartphone in ogni operazione.

Il display del Redmi Note 13 Pro+ è, come già accennato, molto bello. Con una grandezza da ben 6,67″, occupa praticamente l’intera superficie frontale, con come unico ostacolo la fotocamera frontale nel foro centrale. La fotocamera posteriore è dotata di un sensore principale da 200 MP che permette di scattare ottime foto e video in 4K e 30 fps.

A supporto a tutto ciò è presente una batteria di lunga durata, che permette di utilizzare il dispositivo per l’intera giornata senza preoccupazioni, grazie ad una capienza di ben 5000 mAh. Inoltre, l’interfaccia utente, la MIUI, rende l’esperienza di utilizzo adatta a qualsiasi tipo di utente.

Approfittare dell’offerta attiva su Amazon sul Redmi Note 13 Pro+ 5G in coppia con il Redmi Watch 4, ora a soli 449,90€, è un’opportunità da non perdere. Un dispositivo che offre un mix equilibrato di estetica e prestazioni, con un dispositivo indossabile da ben 20 giorni di autonomia, con GPS integrato ed uno schermo AMOLED da 1,97″.

