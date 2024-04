Redmi Note 13 Pro: come averlo a soli 249€

Con eBay da oggi hai a tua completa disposizione un coupon eccezionale per acquistare prodotti Xiaomi a un prezzo conveniente. Cosa stai aspettando? Un Redmi Note 13 Pro è tuo a soli 249 euro, invece di 399,90 euro. Si tratta di un’opportunità molto golosa che sta andando a ruba.

L’importante è inserire il codice XIAOMIDAYS24 prima del check out. In questo modo ottieni uno sconto potente. Inoltre, hai la consegna gratuita inclusa e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero. Niente male vero?

Redmi Note 13 Pro by Xiaomi: evoluzione smartphone low cost

Oggi lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro è tuo a un prezzo spaziale. Approfittane subito su eBay. Stiamo parlando dell’evoluzione smartphone che è low cost in questo momento. Pensa, a un prezzo bassissimo, ottieni un telefono dotato di fotocamera Ultra-Clear da 200MP con OIS.

Il display AMOLED curvo 1.5K ha un refresh rate a 120Hz. Il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 è pazzesco. Le prestazioni raggiungono livelli eccellenti sia per quanto riguarda grafica che velocità. Il lettore d’impronte a schermo è comodissimo e non sbaglia un colpo.

Acquista subito questo smartphone potente a soli 249 euro, invece di 399,90 euro. Per concludere l’affare devi inserire il codice XIAOMIDAYS24 prima del check out. Ricordati che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.