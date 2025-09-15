 Redmi Note 14 con 108 megapixel e AI in super offerta su Amazon
Ottimo display, tripla fotocamera con AI e autonomia elevata per Redmi Note 14: lo smartphone Xiaomi è in offerta a tempo su Amazon.
Ti segnaliamo lo sconto di 50 euro sul listino che Amazon dedica oggi a Redmi Note 14. È lo smartphone Xiaomi con sistema operativo Android, personalizzazione HyperOS e accesso a Google Play per scaricare le applicazioni. Se stai cercando un modello economico, ma al tempo stesso completo e versatile, è la scelta giusta. Tra i punti di forza va sicuramente citato il comparto fotografico evoluto, per scattare immagini di qualità professionale.

Dalla sua ha un comparto multimediale di alto livello con display AMOLED da 6,67 pollici (risoluzione 2400×1800 pixel e refresh rate da 120 Hz) e lettore di impronte digitali integrato. Sotto la scocca c’è il processore MediaTek Helio G99-Ultra affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD). A questo si aggiungono la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e potenziata dall’intelligenza artificiale, quella frontale da 20 megapixel, la connettività 4G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, audio stereo Dolby Atmos, certificazione IP54 e batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida a 33 W. Scopri di più nella scheda del telefono.

Il prezzo di listino fissato da Xiaomi è 199,90 euro, ma grazie alla promozione di oggi puoi risparmiare 50 euro: acquista lo smartphone Redmi Note 14 al prezzo di 149,90 euro. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, con la consegna gratis prevista già entro domani.

Xiaomi Smartphone Redmi Note 14, 6+128GB, Sistema fotografico con AI da 108MP, batteria da 5500mAh, display Eye-Care da 120Hz, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Blu

Sull’e-commerce sono presenti oltre 1.800 recensioni che assegnano al dispositivo un voto medio superiore a 4/5, elogiando soprattutto la qualità del comparto fotografico, le prestazioni e la durata della batteria. La colorazione è Ocean Blue, visibile nell’immagine qui sopra.

Pubblicato il 15 set 2025

Davide Tommasi
15 set 2025
