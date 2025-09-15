Redmi Note 14 con 108 megapixel e AI in super offerta su Amazon

Ti segnaliamo lo sconto di 50 euro sul listino che Amazon dedica oggi a Redmi Note 14. È lo smartphone Xiaomi con sistema operativo Android, personalizzazione HyperOS e accesso a Google Play per scaricare le applicazioni. Se stai cercando un modello economico, ma al tempo stesso completo e versatile, è la scelta giusta. Tra i punti di forza va sicuramente citato il comparto fotografico evoluto, per scattare immagini di qualità professionale.

L’offerta a tempo dedicata a Xiaomi Redmi Note 14

Dalla sua ha un comparto multimediale di alto livello con display AMOLED da 6,67 pollici (risoluzione 2400×1800 pixel e refresh rate da 120 Hz) e lettore di impronte digitali integrato. Sotto la scocca c’è il processore MediaTek Helio G99-Ultra affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD). A questo si aggiungono la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e potenziata dall’intelligenza artificiale, quella frontale da 20 megapixel, la connettività 4G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, audio stereo Dolby Atmos, certificazione IP54 e batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida a 33 W. Scopri di più nella scheda del telefono.

Il prezzo di listino fissato da Xiaomi è 199,90 euro, ma grazie alla promozione di oggi puoi risparmiare 50 euro: acquista lo smartphone Redmi Note 14 al prezzo di 149,90 euro. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, con la consegna gratis prevista già entro domani.

Sull’e-commerce sono presenti oltre 1.800 recensioni che assegnano al dispositivo un voto medio superiore a 4/5, elogiando soprattutto la qualità del comparto fotografico, le prestazioni e la durata della batteria. La colorazione è Ocean Blue, visibile nell’immagine qui sopra.