Redmi Note 14: PREZZO STRACCIATO per lo smartphone Xiaomi

Redmi Note 14 è a prezzo stracciato su eBay. Si tratta della versione 8/256 GB dello smartphone Xiaomi. Il sistema operativo è Android con personalizzazione HyperOS e accesso a Google Play per le applicazioni. L’offerta in scorso è dedicata a un modello no brand, vale a dire che può essere utilizzato senza problemi con tutti gli operatori, sia tradizionali che virtuali.

Non lasciarti sfuggire questa offerta su Redmi Note 14

Mette a disposizione dell’utente un’esperienza multimediale avanzata, grazie al display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 2400×1800 pixel e refresh rate da 120 Hz. Sotto lo schermo c’è anche il lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica. Il cuore del dispositivo è rappresentato dal processore octa core MediaTek Helio G99-Ultra e lo storage è espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Un altro punto di forza è la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, mentre quella fotocamera frontale è da 20 megapixel. Sul fronte della connettività sono invece presenti 4G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3, l’audio è valorizzato da altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos e la certificazione IP54 assicura la protezione contro polvere e schizzi d’acqua. Completano il pacchetto GPS, NFC e la batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida a 33 W. Per altre informazioni consulta la scheda del telefono.

Si tratta di un affare proposto da un venditore professionista italiano, tra i più conosciuti e apprezzati su eBay, con ben oltre 100.000 feedback tutti positivi ricevuti dai clienti. Se lo ordini subito arriverà direttamente a casa tua in pochi giorni con la spedizione gratis.

Grazie a questo sconto puoi comprare lo smartphone Redmi Note 14 di Xiaomi al prezzo finale di 159 euro, invece di 229 euro come da listino ufficiale. La versione è quella con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, la colorazione è Ocean Blue, visibile nell’immagine qui sopra.