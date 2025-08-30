 Redmi Pad Pro 5G è mostruosamente bello e potente, ora in promo (-24%)
Redmi Pad Pro 5G è un tablet fenomenale per l'utilizzo quotidiano: qualità 2K del display da 12 pollici e batteria con ricarica da 33W.
Redmi Pad Pro 5G è un tablet fenomenale per l'utilizzo quotidiano: qualità 2K del display da 12 pollici e batteria con ricarica da 33W.

La ricerca per un tablet perfetto può ritenersi conclusa. Quando hai davanti agli occhi un modello come Redmi Pad Pro 5G, ci son ben pochi dubbi sul da farsi. Bello esteticamente e forte a livello di prestazioni così da essere utilizzato nel quotidiano senza intoppi. Disponibile in esclusiva Amazon, è impossibile da non prendere in considerazione. Ora è in sconto con il ribasso del 24% quindi lo metti in carrello a soli 249,90 euro invece di 329,47 euro. Cosa aspetti?

Redmi Pad Pro 5G è un tablet di ultima generazione che non solo è potente e dotato di una batteria che non termina mai, ma supporta anche la connessione 5G per poterlo usare senza intoppi quando sei in giro e navigare anche alle velocità massime. In confezione include un anello magnetico e il cavo di ricarica che ovviamente è USB C così la batteria torna al 100% in pochissimo tempo. Con una capacità massiccia da 10000mAh e la ricarica rapida da 33W, hai ore e ore a tua completa disposizione. Ma non solo, questo prodotto è anche favoloso dal punto di vista estetico con una struttura in metallo ultra slim, peso leggero e un display che ruba l’attenzione con la sua qualità.

Tutto merito del pannello da 12,1 pollici ampio e luminoso. Le sfumature sono così profonde da fondere le immagini riprodotte con la realtà e poi c’è una qualità avanzata 2K che offre il meglio non solo nelle app ma anche quando ti godi streaming, contenuti multimediali vari e perché no, anche i tuoi titoli gaming mobile preferiti. Con un processore ad altre prestazioni che viene unito a ben 6GB di RAM e 128GB di memoria hai tutto ciò che necessiti a disposizione. Non mancano fotocamere frontali e posteriori, ottimi altoparlanti e sistema operativo Xiaomi HyperOS. 

Mettilo in carrello a soli 249,90 euro su Amazon. Il Redmi Pad Pro 5G è disponibile in esclusiva con sconto del 24%.

