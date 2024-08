Redmi Pad SE 8.7 arriva in Italia anche con modem 4G

Il produttore cinese ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Redmi Pad SE 8.7. Gli utenti possono acquistare la versione Wi-Fi o Wi-Fi + 4G. Questa è la principale differenza, in quanto rimangono invariate le altre specifiche. Effettuando l’acquisto sul sito ufficiale si può ricevere la cover in omaggio e sfruttare lo sconto di 20 euro.

Redmi Pad SE: specifiche e prezzi

Il Redmi Pad SE 8.7 può sostituire egregiamente il Fire 8 HD di Amazon (non più venduto in Italia), in quanto offre specifiche superiori ad un prezzo inferiore. Il tablet ha uno schermo da 8,7 pollici con risoluzione di 1340×800 pixel, refresh rate di 90 Hz e luminosità massima di 600 nits. Ha ricevuto inoltre le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free che indicano una bassa emissione di luce blu e l’assenza di sfarfallii.

La dotazione hardware comprende il processore octa core MediaTek Helio G85, 4/6 GB di RAM LPDDR4X, 64/128 GB di storage eMMC 5.1, slot per microSD fino a 2 TB, fotocamera posteriore da 8 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, jack audio, connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.3, porta USB Type-C e batteria da 6.650 mAh con ricarica rapida da 18 Watt. La versione 4G offre anche il modem LTE e la connettività satellitare (GPS e Galileo).

Il sistema operativo è HyperOS basato su Android 14. Tre i colori: azzurro, verde e grigio. In Italia sono disponibili i modelli con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. I prezzi sono 139,90 euro (Wi-Fi) e 159,90 euro (Wi-Fi + 4G). Effettuando l’acquisto sul sito del produttore entro il 21 settembre si riceve la cover in omaggio e 20 euro di sconto (solo nuovi utenti). Gli abbonati Prime possono ottenere lo sconto di 20 euro su Amazon.