Redmi Pad SE disponibile in Italia dal 25 agosto

Xiaomi ha comunicato che il nuovo Redmi Pad SE sarà disponibile in Italia dal 25 agosto. Il tablet, annunciato insieme al Pad 6 Max 14″, rappresenta un’ottima soluzione per studenti e professionisti, ma anche un valido prodotto per l’intrattenimento. Nel nostro paese sarà in vendita la versione più economica.

Redmi Pad SE in sconto fino all’8 settembre

Il Redmi Pad SE è il “fratello minore” del più costoso Redmi Pad. Il tablet ha un telaio in lega di alluminio e uno schermo da 11 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel e refresh rate variabile (30/48/50/60/90 Hz). Dimensioni e peso sono 255,53×167,08×7,36 millimetri e 478 grammi, rispettivamente.

La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 680, 4/6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage eMMC 5.1, espandibili con microSD fino a 1 TB. Sono presenti inoltre le fotocamere posteriore e frontale da 8 e 5 megapixel, quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, jack audio da 3,5 millimetri, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, porta USB Type-C e batteria da 8.000 mAh con ricarica rapida da 10 Watt. Il sistema operativo è MIUI Pad 14 basato su Android 13.

In Italia sarà in vendita la versione con 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Gli utenti potranno scegliere i colori Lavender Purple, Graphite Gray e Mint Green. Il prezzo di listino è 219,90 euro, ma ci sarà uno sconto “early bird” di 20 euro per gli acquisti effettuati su mi.com e Amazon entro l’8 settembre, e su Unieuro entro il 7 settembre, quindi il prezzo sarà 199,90 euro.