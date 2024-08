Redmi Pad SE: ULTIMI GIORNI a 157€ con il Coupon eBay

Se cerchi un ottimo tablet in grado di soddisfare le tue esigenze di produttività, studio e intrattenimento spendendo molto meno di 200€, abbiamo scovato l’offerta perfetta per te. Acquista lo Xiaomi Redmi Pad SE a soli 157€, invece di 269,90€.

La versione in promozione è quella da 8GB di RAM e 256GB di ROM. Sono gli ultimi due giorni per ordinarlo a questo prezzaccio grazie al Coupon XIAOMIAGO24. Inseriscilo nella sezione Codici Sconto, alla pagina dei metodi di pagamento, prima di concludere l’ordine del tuo Redmi Pad SE.

Redmi Pad SE: un ottimo tablet per tutto

Lo Xiaomi Redmi Pad SE lo sfrutti davvero per tutto. Grazie al suo display da 11 pollici con tecnologia Eye Care FHD+ è perfetto per l’intrattenimento. Guarda film e serie TV sul tuo divano! Inoltre, grazie alla sua batteria da 8000 mAh lo porti ovunque senza problemi di autonomia.

Velocissimo, è ideale per scuola e produttività. Infatti, sotto la scocca batte un processore Qualcomm Snapdragon a 6 nm. Le prestazioni sono eccellenti, per offrire un’esperienza lato utente davvero soddisfacente e mai impegnativa o snervante.

Acquistandolo oggi su eBay hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Sbrigati prima del sold out. Metti subito in carrello il Redmi Pad SE a soli 157€ grazie al Coupon XIAOMIAGO24.