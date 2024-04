La Redmi Smart Band 2 a 22€ è un REGALO di Amazon

Continuano i regali su Amazon con dei gioielli incredibili a prezzi sorprendenti. Oggi abbiamo scovato per te la Xiaomi Redmi Smart Band 2. Per funzionalità e precisione dei sensori è un vero spettacolo al polso. Adesso è in offerta a soli 22,99 euro, invece di 34,99 euro. Completa l’ordine subito.

Si tratta di un’occasione imperdibile. Questa splendida smartband avanzata non solo monitora la tua salute, ma supporta oltre 30 modalità di allenamento. Qualunque sia il tuo sport preferito puoi analizzarlo mentre ti alleni per avere qualsiasi informazione in merito ai tuoi progressi.

Redmi Smart Band 2: salute, sport e benessere ovunque tu sia

Con la Xiaomi Redmi Smart Band 2 hai un vero e proprio personal trainer nonché una compagna di vita inseparabile. In ogni momento, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, misura frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue. Mentre dormi analizza anche le fasi del tuo sonno.

Tutto è ben visibile dall’ampio display da 1,47 pollici con colori brillanti e una luminosità elevata anche sotto la luce del sole. Il corpo ultrasottile da 9,99 mm la rende estremamente comoda da indossare. La batteria garantisce fino a 14 giorni di utilizzo normale.

Personalizzala come preferisci grazie a più di 100 quadranti disponibili dalla tua galleria. Impermeabile, la indossi sotto la doccia, in piscina e anche al mare perché resiste fino a 5 ATM. Acquistala ora a soli 22,99 euro, invece di 34,99 euro.