Redmi Smart Band 2: ultrasottile e superfunzionale OGGI a 26€

Con la Redmi Smart Band 2 al tuo polso avrai sotto controllo tutti i parametri necessari per rimanere in buona salute e migliorare la tua forma fisica senza correre rischi inutili. Ultrasottile e superfunzionale, questa smartband è eccellente per chi cerca un prodotto pratico, comodo ed economico senza rinunciare all’alta qualità. Acquistala subito solo su Amazon a soli 26,99 euro, invece di 34,99 euro. Si tratta di un’offerta spettacolare.

Tra l’altro, se sei cliente Prime, sei protetto dalla garanzia clienti Amazon e hai anche inclusa la consegna gratuita direttamente a casa tua. Questo articolo viene generalmente spedito in 1 o 2 giorni. Quindi arriverà velocemente da te. Estrailo dalla confezione e indossalo. Il pratico cinturino in morbido silicone anallergico e lavabile è perfetto per un uso quotidiano e sportivo. Il corpo ultra-slim aumenta il senso di comfort ed essendo impermeabile resiste all’acqua fino a 5 ATM.

Redmi Smart Band 2 by Xiaomi: a tutto fitness e salute

Con la Redmi Smart Band 2 indosso hai uno strumento potente in grado di monitorare i parametri della tua salute. Sonno, frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue sono dati che ti verranno forniti regolarmente e senza sosta. Inoltre, i suoi potenti sensori sono anche in grado di supportare l’analisi di oltre 30 modalità di allenamento per fornirti dati dettagliati utili a raggiungere i tuoi obiettivi. La batteria garantisce fino a 14 giorni di utilizzo normale e 6 giorni di utilizzo intensivo.

Finalizza subito il tuo ordine a 26,99 euro, invece di 34,99 euro. Questo prezzo è dedicato solo ai clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.