Redmi Watch 3: il tuo allenatore personale al polso ad un prezzo incredibile

Xiaomi Redmi Watch 3, disponibile su Amazon a soli 99,99 euro invece di 129,99 euro. Si tratta di uno sconto imperdibile per un dispositivo che offre prestazioni e funzionalità di alto livello.

Xiaomi Redmi Watch 3: il compagno ideale per lo sport

Redmi Watch 3 è il successore del precedente modello lanciato nel 2021, e si presenta con un design giovanile e alla moda .Il suo punto di forza è il display AMOLED da 1,75 pollici con una risoluzione di 450 x 390 pixel e una luminosità massima di 600 nits, che ti permette di vedere tutto in modo chiaro anche alla luce del sole.

Lo schermo supporta anche la funzione Always-On Display e ha un refresh rate a 60 Hz, per una fluidità senza pari. Inoltre, puoi personalizzare il tuo orologio con oltre 200 watch faces diverse, per adattarlo al tuo stile e al tuo umore.

Redmi Watch 3 non è solo bello da vedere, ma anche potente e intelligente. Grazie al chip GPS integrato e al supporto a cinque sistemi di posizionamento (Beidou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS), puoi tracciare con precisione i tuoi spostamenti e le tue attività sportive. E parlando di sport, questo smartwatch ti offre ben 121 modalità fitness tra cui scegliere, con algoritmi professionali che monitorano la tua frequenza cardiaca, il consumo di calorie e la durata dell’allenamento. Puoi anche scegliere tra i 10 corsi da running integrati, con diversi livelli di intensità e assistente vocale personale.

Redmi Watch 3 è anche il tuo consulente di salute, grazie ai sensori per la misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e della frequenza cardiaca. Puoi controllare in qualsiasi momento i tuoi parametri vitali e ricevere avvisi in caso di anomalie. Inoltre, questo smartwatch ha una certificazione 5ATM che lo rende resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità, così puoi indossarlo anche mentre nuoti.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il dispositivo ha anche la funzione di chiamata Bluetooth, che ti permette di rispondere alle telefonate direttamente dal polso, senza dover tirare fuori lo smartphone dalla tasca. Puoi anche ricevere notifiche dei messaggi e delle app, controllare la musica e usare il comando vocale per attivare le varie funzioni.

Infine, Redmi Watch 3 ha una batteria da 289 mAh che garantisce un’autonomia fino a 12 giorni con un uso normale e una ricarica magnetica rapida e comoda. Insomma, uno smartwatch che non ti lascia mai a piedi.

Xiaomi Redmi Watch 3 a soli 99,99 euro invece di 129,99 euro.

