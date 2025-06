Redmi Watch 4 è ora in offerta a meno di 60€

Riuscire a trovare uno smartwatch che sia allo stesso tempo completo, bello e utile non è facile, soprattutto se si vuole evitare di spendere diverse centinaia di euro. L’ultima offerta su Amazon ti dà la possibilità di acquistare Xiaomi Redmi Watch 4 a soli 59,99€ con il 40% di sconto. Un vero affare considerando la qualità e le funzionalità di questo smartwatch.

3 ragioni per scegliere Xiaomi Redmi Watch 4

Ampio display AMOLED da 1,97″, fluido e nitido

Autonomia eccezionale fino a 20 giorni

Chiamate Bluetooth, GPS e monitoraggio completo

Tutto quello di cui hai bisogno è sul tuo polso

Con Xiaomi Redmi Watch 4 hai la possibilità, innanzitutto, di rispondere alle telefonate, visualizzare le notifiche dello smartphone e accedere a diverse app direttamente dal display dello smartwatch. Con un display con una risoluzione di 390×450 pixel, refresh a 60 Hz e luminosità fino a 600 nits, hai una visione impeccabile anche quando sei all’aperto.

Puoi indossare Xiaomi Redmi Watch 4 in ogni circostanza, sia al lavoro che durante il tempo libero, ma anche in occasione di eventi e cerimonie. La cassa in lega di alluminio e la corona in acciaio lo rendono davvero affascinante e adatto a ogni outfit.

E qualunque sia la circostanza in cui lo indossi, Xiaomi Redmi Watch 4 è sempre utile per te. Non solo per le chiamate e le notifiche, con questo smartwatch puoi monitorare i parametri di più di 150 modalità sportive, ricevere indicazioni sul tuo stato di salute e consigli su come migliorare la qualità del sonno. Semplicemente indispensabile.

Ideale per chi…

Desidera uno smartwatch dal look elegante ma senza continui ricarichi

Pratica sport e attività all’aperto

Cerca funzionalità smart a un prezzo contenuto

A differenza di molti altri smartwatch, Xiaomi Redmi Watch 4 ha integrato il sensore GPS e una batteria da 470 mAh che ti assicura un utilizzo continuativo per circa 20 giorni. A 59,99€ con il 40% di sconto è un acquisto estremamente conveniente, ottimo sia per te che come idea regalo per amici, colleghi e parenti.