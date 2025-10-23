 Redmi Watch 5 in sconto a 72,99€ (-34%): fitness, salute e chiamate bluetooth al polso
Amazon mette in sconto ad un ottimo prezzo lo Xiaomi Redmi Watch 5: ideale per fitness, salute e come estensione dello smartphone.
Tecnologia Mobile
Xiaomi Redmi Watch 5 è uno smartwatch dal rapporto qualità-prezzo a dir poco eccezionale: parliamo di un dispositivo indossabile ideale per tenere traccia di fitness e salute, oltre a funzionare come naturale estensione del tuo smartphone supportando persino le chiamate via bluetooth. Oggi su Amazon lo prendi in sconto a soli 72,99 euro invece di 109,99.

Caratteristiche Xiaomi Redmi Watch 5

La scheda tecnica

L’immagine qui sopra è abbastanza esemplificativa delle caratteristiche principali di questo smartwatch, a cominciare dall’ampio display AMOLED da 2,07 pollici con cornici sottoli da soli 2mm e risoluzione di 432×514 pixel con alta luminosità.

XIAOMI Redmi Watch 5, Smartwatch con display AMOLED 2.07

XIAOMI Redmi Watch 5, Smartwatch con display AMOLED 2.07″, Chiamate Bluetooth, Autonomia 24 giorni, Resistenza Acqua 5 ATM, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e SpO2, Sistema GNSS integrato, Nero

72,99109,99€-34%
Il design è pensato con una finitura sabbiata e tagliata al diamante e corona in acciaio inossidabile per offrire un tocco premium e peso complessivo di 33,5 grammi per far sì che non pesi troppo al polso.

Tra le funzioni smart a sua disposizione, il Redmi Watch 5 integra la possibilità di effettuare chiamate Bluetooth direttamente dal polso grazie al sistema a doppio microfono, mentre, per chi ama lo sporto e l’attività all’aperto, il dispositivo supporta un sistema GNSS multi‑satellitare (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS) e oltre 150 modalità sportive.

Capitolo salute con monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), analisi del sonno e rilevamento dello stress. Il tutto con un’autonomia impressionante che assicura fino a 24 giorni di utilizzo tipico con una sola carica.

Chiudiamo con altri due dati: oltre 200 quadranti disponibili per la personalizzazione e resistenza 5 ATM per poterlo utilizzare anche in acqua. Insomma, capisci bene che Redmi Watch 5 è uno smartwatch davvero completo che al prezzo di 72,99 euro non puoi farti scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
23 ott 2025
