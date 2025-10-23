Redmi Watch 5 in sconto a 72,99€ (-34%): fitness, salute e chiamate bluetooth al polso

Xiaomi Redmi Watch 5 è uno smartwatch dal rapporto qualità-prezzo a dir poco eccezionale: parliamo di un dispositivo indossabile ideale per tenere traccia di fitness e salute, oltre a funzionare come naturale estensione del tuo smartphone supportando persino le chiamate via bluetooth. Oggi su Amazon lo prendi in sconto a soli 72,99 euro invece di 109,99.

La scheda tecnica

L’immagine qui sopra è abbastanza esemplificativa delle caratteristiche principali di questo smartwatch, a cominciare dall’ampio display AMOLED da 2,07 pollici con cornici sottoli da soli 2mm e risoluzione di 432×514 pixel con alta luminosità.

Il design è pensato con una finitura sabbiata e tagliata al diamante e corona in acciaio inossidabile per offrire un tocco premium e peso complessivo di 33,5 grammi per far sì che non pesi troppo al polso.

Tra le funzioni smart a sua disposizione, il Redmi Watch 5 integra la possibilità di effettuare chiamate Bluetooth direttamente dal polso grazie al sistema a doppio microfono, mentre, per chi ama lo sporto e l’attività all’aperto, il dispositivo supporta un sistema GNSS multi‑satellitare (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS) e oltre 150 modalità sportive.

Capitolo salute con monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), analisi del sonno e rilevamento dello stress. Il tutto con un’autonomia impressionante che assicura fino a 24 giorni di utilizzo tipico con una sola carica.

Chiudiamo con altri due dati: oltre 200 quadranti disponibili per la personalizzazione e resistenza 5 ATM per poterlo utilizzare anche in acqua. Insomma, capisci bene che Redmi Watch 5 è uno smartwatch davvero completo che al prezzo di 72,99 euro non puoi farti scappare.