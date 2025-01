Redmi Watch 5: schermo AMOLED e lunga autonomia

Dopo i Redmi Watch 5 Lite e Redmi Watch 5 Active, Xiaomi porta in Italia anche il modello top di gamma. Il nuovo Redmi Watch 5 ha caratteristiche migliori del precedente Redmi Watch 4, tra cui schermo più grande e maggiore autonomia. Purtroppo manca il chip NFC che può essere sfruttato per i pagamenti contactless (presente nella versione venduta in Cina).

Redmi Watch 5: specifiche e prezzo

Il design del Redmi Watch 5 è praticamente invariato rispetto al precedente modello. Dalle immagini si nota una cornice leggermente più piccola, ma la novità dovrà essere verificata dal vivo. Xiaomi ha incrementato la dimensione dello schermo AMOLED da 1,97 a 2,07 pollici (432×514 pixel) e la luminosità massima da 600 a 1.500 nits, quindi i contenuti sono più visibili in presenza di forte luce.

L’aumento delle dimensioni ha permesso di integrare una batteria di maggiore capacità (550 mAh, invece di 470 mAh). L’autonomia è quindi aumentata da 20 a 24 giorni. Il telaio è in lega di alluminio, mentre la corona rotante è in acciaio inossidabile. Il cinturino è in TPU (plastica), ma può essere cambiato facilmente grazie al meccanismo di sgancio rapido.

Queste sono le altre specifiche: sensore di luce ambientale, accelerometro, giroscopio, bussola, cinque sistemi di localizzazione satellitare (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou e QZSS), sensore per la misurazione dei battiti cardiaci e il livello di ossigeno nel sangue. La connettività Bluetooth 5.3 permette di rispondere alle telefonate (sono presenti altoparlante e due microfoni con soppressione del rumore).

Non mancano altri tipi di misurazioni, tra cui livello di stress, qualità del sonno e oltre 150 attività sportive. Lo storage da 164 MB può essere utilizzato per copiare i brani musicali e l’ascolto tramite auricolari Bluetooth. Il sistema operativo è HyperOS 2. Per la configurazione iniziale e la registrazione dei dati deve essere installata l’app Mi Fitness.

Il prezzo di listino è 109,90 euro. Versando un acconto di 1,00 euro entro il 15 gennaio e il saldo entro il 19 gennaio è possibile ottenere uno sconto di 10 euro e un omaggio a scelta tra Xiaomi Smart Band 8 Active o Redmi Buds 4 Lite.