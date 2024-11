Redmi Watch 5: schermo da 2 pollici e HyperOS 2

Dopo Redmi Watch 5 Lite e Redmi Watch 5 Active (entrambi disponibili in Italia), Xiaomi ha presentato il Redmi Watch 5, modello di punta della serie. Lo smartwatch eredita molte caratteristiche dal precedente Redmi Watch 4 (in offerta su Amazon), ma è stata aumentata la dimensione dello schermo e aggiunto il supporto per eSIM e NFC.

Redmi Watch 5: specifiche complete

Il Redmi Watch 5 possiede una cassa in lega di alluminio e uno schermo AMOLED da 2,07 pollici con risoluzione di 432×514 pixel e luminosità massima di 1.500 nits (regolata automaticamente da un sensore). Lo spessore delle cornici è solo 2 millimetri, quindi lo screen-to-body ratio è dell’84%. Un algoritmo AI rileva i touch accidentali. Ha ricevuto anche la certificazione 5ATM.

Lo smartwatch integra tutti i sensori utili al monitoraggio della salute e delle attività sportive (oltre 150); accelerometro, giroscopio, bussola e cardiofrequenzimetro. Quest’ultimo permette la misurazione della frequenza cardiaca e del livello di ossigeno nel sangue. Lo smartwatch registra anche qualità del sonno e livello di stress. Il supporto per i sistemi satellitari, tra cui GPS e Galileo, evita la necessità del collegamento allo smartphone (tramite Bluetooth 5.3).

Il Redmi Watch 5 supporta inoltre le chiamate via Bluetooth. In Cina verrà offerta anche la versione con eSIM. Il chip NFC consente invece di effettuare pagamenti contactless e di aprire le portiere di alcune automobili. Non è noto se queste funzionalità saranno disponibili anche in Italia. Il sistema operativo è HyperOS 2.

I prezzi sono 599 yuan (circa 78 euro, tasse escluse) per il modello senza eSIM e 799 yuan (circa 104 euro) per il modello con eSIM. In Italia non costerà quindi meno di 100 euro (il prezzo al lancio del Redmi Watch 4).