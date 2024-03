Reel di Instagram remixabili con la nuova funzione Spin

Instagram sta testando una nuova funzionalità chiamata “Spins” che permetterà agli utenti di remixare i Reel creati da altri, modificandone audio e testo. Si tratta di una novità che punta a rendere l’esperienza sulla piattaforma ancora più coinvolgente e interattiva, dando agli utenti nuovi strumenti creativi per la condivisione di contenuti. La funzione è attualmente in fase di prototipo interno e non è stata ancora implementata per il pubblico.

Spins: un twist creativo per i Reel

La funzione Spins, individuata inizialmente dallo sviluppatore mobile Alessandro Paluzzi, permetterebbe agli utenti di scambiare il testo o l’audio dei Reel, dando vita a un nuovo livello di creatività collaborativa.

#Instagram keeps working on "Spins" for #Reels 👀 ℹ️ Allow people to swap out text or audio in your Reel. For every spin added, you will reach their audience. pic.twitter.com/W3DIgWAeuT — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 12, 2024

Spins potrebbe diventare il catalizzatore per la nascita di tendenze virali su Instagram. Gli utenti potrebbero creare modelli di video che altri possono personalizzare e adattare a diversi scenari. Con Spins, gli utenti potranno prendere un video creato da altri, ad esempio di un cane che sbadiglia con sopra un testo che dice “Io il lunedì mattina“, e condividerlo nuovamente dopo aver modificato il testo, come “Io che cerco di stare sveglio in classe“. Le possibilità creative offerte da questa funzione sono potenzialmente infinite.

In questo modo i creatori potranno raggiungere un pubblico più ampio e ottenere il meritato credito per le loro idee creative. Inoltre, sarà possibile attivare o disattivare la funzione per i diversi Reel tramite una levetta dedicata prima della pubblicazione.

Spins vs Remix: due funzioni diverse

È importante distinguere Spins dalla funzionalità “Remix” di Reel, che è essenzialmente un clone della funzione Duetto di TikTok. Mentre Remix consente di apparire accanto a un video originale per offrire commenti o reazioni, Spins permette una collaborazione più creativa e divertente, consentendo agli utenti di modificare direttamente il testo o l’audio del video originale.

Se Spins venisse rilasciata, darebbe a Instagram un vantaggio competitivo rispetto a TikTok, offrendo agli utenti una funzionalità unica non disponibile sulla piattaforma rivale. Considerando che Reel è essenzialmente un’imitazione di TikTok, l’aggiunta di Spins potrebbe essere un piccolo ma significativo elemento di differenziazione tra i due prodotti.

Come per qualsiasi altro prototipo interno, non è ancora chiaro quando o se Instagram abbia intenzione di lanciare pubblicamente Spins. Tuttavia, l’idea di una funzione che promuove la creatività collaborativa e la nascita di tendenze virali sembra promettente.