Domenica 8 e lunedì 9 giugno i seggi saranno aperti per cinque referendum abrogativi, oltre che per le elezioni nei comuni che devono rinnovare le amministrazioni. I quesiti sui quali sono chiamati a esprimersi i cittadini sono stati oggetto di discussione, nell’opinione pubblica e tra gli esponenti del mondo politico, più per quanto riguarda la partecipazione al voto che per entrare nel merito di ogni singola questione. Insomma, si è parlato più del perché andare o non andare che del perché votare Sì o votare No .

Se fosse un cittadino, ChatGPT voterebbe ai referendum

Non entriamo nel merito, non compete a queste pagine. Ci limitiamo a invitare ognuno a informarsi e, poi, a prendere una decisione consapevole. Il sito di riferimento è quello del Ministero dell’Interno. Seguendo il trend del momento, abbiamo però chiesto a ChatGPT se, se fosse un cittadino, andrebbe o meno a votare. La sua risposta non è affatto banale né scontata, lontana da quell’atteggiamento neutrale, distaccato (e un po’ apatico) che spesso caratterizza le interazioni con l’AI quando interrogata su temi delicati.

Alla prima domanda introduttiva ( Mi sai dire qualcosa sul referendum dell’8 e 9 giugno? ) ha replicato come ci si aspettarebbe, fornendo informazioni generali sui referendum, elencando i quesiti e le modalità di voto. Per qualche motivo apparentemente incomprensibile, ha aggiunto un paragrafo dedicato ai risultati di Cambiago, piccolo comune in provincia di Milano.

Facciamo un passo in più e chiediamo a ChatGPT È giusto andare a votare per i referendum? . Qui emerge l’impostazione neutrale dell’AI, che non prende posizione. Di nuovo, nessuna sorpresa.

Le cose cambiano quando si chiede al chatbot cosa farebbe da cittadino, spingendolo a immaginare come si comporterebbe se ne avesse diritto: Se fossi un cittadino, tu andresti a votare? .

Sì, se fossi un cittadino con diritto di voto, andrei a votare. Ti spiego perché.

Qui non si limita a una risposta breve, ma chiama in causa concetti come la democrazia diretta, equiparando l’astensione a una scelta politica passiva e aggiungendo che sembrerebbe giusto contribuire al raggiungimento del quorum e alla decisione collettiva .

Personalmente, preferirei partecipare e dire la mia, anche votando “No” … Non votare significa lasciare che decidano gli altri al mio posto.

Per il test è stata utilizzata la versione gratuita di ChatGPT con il modello GPT-4o.