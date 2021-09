Regala creatività con le gift card Domestika e risparmia fino al 77%

Regala la creatività: tutte le gift card Domestika sono in offerta con un risparmio fino al 77% di sconto. Per un compleanno oppure un'occasione speciale, scegli fra le card da un corso (14,90 euro invece di 44,90) oppure fra uno dei pacchetti, disponibili nei tagli da tre corsi (42 euro anziché 135), da cinque corsi (al prezzo scontato di 65 euro) oppure da dieci corsi (105 euro al posto di 449). Ogni card è valida per qualsiasi corso Domestika e consente l'accesso illimitato alle lezioni, unità, testi esplicativi e materiali del corso acquistato.

Come funziona la promozione?

Una volta acquistata la gift card da regalare, otterrai un codice da inoltrare immediatamente al destinatario via e-mail, insieme alle istruzioni dettagliate per riscattarlo. In alternativa è possibile stampare la gift card e consegnare di persona il regalo. Domestika offre una vastissima selezione di corsi, adatti a tutti i livelli ed interessi: illustrazione (classica o digitale), disegno, fotografie, grafica, artigianato, design e animazione sono soltanto alcune delle aree d'interesse creativo che contraddistinguono i corsi. Senza dimenticare i corsi dedicati ai software – dalla suite Adobe a Procreate, Camera Raw e Maya –, al Marketing & Business, alla moda e alla musica.

Ce n'è davvero per tutti i gusti: le gift card Domestika sono un ottimo regalo per tutti coloro che vogliono cimentarsi in una nuova arte oppure per professionisti che vogliono approfondire il proprio settore di studio o lavoro. La promozione comprende tutti i tagli disponibili, con un risparmio fino al 77%: più è alto il valore della gift card, maggiore sarà lo sconto in fase di acquisto.