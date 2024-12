Regala un corso di lingua Babbel: sconti fino al 70%

I regali sono un’emozione, ma a volte anche una preoccupazione. Il timore di sbagliare, di regalare qualcosa di inutile o che già si ha; sono troppe le variabili che possono rovinare l’atmosfera di una festa. Che si tratti di un compleanno, di Natale o di una ricorrenza una soluzione utile e vantaggiosa è quella di donare l’iscrizione a un corso di lingua. Non uno qualsiasi, ma quelli qualificati Babbel in sconto del 70%.

Perché regalare un corso di lingua Babbel

Sono tanti i motivi per cui conviene regalare un corso di lingua Babbel. Da una parte c’è la convenienza economica di usufruire dello sconto del 70% sui corsi per imparare o perfezionare l’inglese, il tedesco, lo spagnolo, il francese, il portoghese, lo svedese, il russo, il turco, il norvegese, l’olandese, l’indonesiano, il polacco o il danese.

L’aspetto interessante di questi corsi di lingua è che sono personalizzati sul livello e le esigenze di ogni partecipante. Al momento dell’iscrizione, infatti, viene proposto un questionario nel quale rispondere ad alcune semplici domande sul perché si vuole imparare quella lingua. Per un viaggio, per lavoro, per lo studio o per altre possibili esigenze; gli oltre 150 esperti di Babbel elaborano un piano su misura con lezioni utili non a imparare una lingua in generale, ma a impararla per quello scopo specifico.

Non bisogna sottovalutare come Babbel abbia poi sviluppato un approccio coinvolgente e stimolante nel quale le lezioni si basano su situazioni reali. Non faticosi e astratti libri di testo e nozioni che risultano difficili da memorizzare, ma la pratica reale e contestualizzata all’obiettivo che si vuole raggiungere.

Imparare una nuova lingua o migliorare il proprio livello non è mai uno spreco; apre la mente e spalanca opportunità professionali, relazionali e personali veramente importanti. Per questo conviene regalare un corso di lingua. Con gli sconti del 70%, conviene regalare i corsi Babbel.