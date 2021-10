Regala un corso Domestika: gift card in offerta a partire da 14€

Regala creatività con Domestika ed i suoi corsi e cogli al volo gli sconti sull'acquisto di una gift card. La più conveniente è la gift card da un corso, in offerta speciale a soli 14 euro invece di 44,90 euro. Un ottimo risparmio del 69% rispetto al prezzo originale. Gli sconti proseguono anche per le gift card in tagli da 3 corsi, da 10 corsi e da 12 corsi, con uno sconto fino all'83%. Ogni card è valida per l'acquisto di un qualsiasi corso Domestika e consente accesso illimitato a lezioni, risorse, testi, strumenti e materiali del corso acquistato.

Come funziona la promozione?

Per prima cosa bisogna scegliere il taglio più adatto alle nostre esigenze. Dopo aver acquistato la gift card, ci sono due modalità di consegna del regalo: via e-mail, attraverso un codice da inoltrare immediatamente al destinatario insieme alle istruzioni dettagliate per riscattarlo, oppure di persona, stampando la gift card. È possibile scegliere una fra un'immensa selezione di corsi Domestika, adatti a tutti i livelli di esperienza ed interessi creativi. Ci sono corsi di illustrazione (classica o digitale), disegno e sketching, fotografia, grafica, artigianato, design e animazione, tanto per citarne alcuni. I corsi spaziano anche ad argomenti non prettamente inerenti al disegno, come quelli dedicati ai software (dalla suite Adobe a Procreate, Camera Raw e Maya), al marketing & business per incentivare la nostra attività, alla moda, scrittura e musica.

Esiste un corso Domestika per chiunque. Dalla persona più esigente, ai principianti che vogliono cimentarsi in un nuovo campo, ai professionisti che vogliono approfondire il proprio settore di lavoro. Acquista una gift card da un corso risparmiando il 69% rispetto al prezzo originale di 44,90 euro: il prezzo scontato è di soli 14 euro. Le gift card sono disponibili anche in tagli da 3, da 10 e da 12 corsi.