Regala una Gift Card Volagratis: una seconda da 50€ in omaggio

Sei alla ricerca di un regalo digitale e conveniente per San Valentino? Approfitta della promozione Volagratis: fino al 14 febbraio, se acquisti una Gift Card Volo + Hotel ricevi subito una seconda Gift Card da 50 euro in omaggio. Un’idea regalo originale, perfetta per chi ama viaggiare e che permette al destinatario di scegliere in completa autonomia le date per il suo viaggio.

Come accedere alla promozione Volagratis

Volagratis è un sito web di viaggi che fornisce informazioni sulle tariffe aeree e permette di confrontare e prenotare voli economici. Fondato nel 2005, è diventato uno dei più grandi comparatori di voli in Italia e offre offerte su voli nazionali ed internazionali per una vasta gamma di destinazioni in tutto il mondo.

Accedere alla nuova promozione Volagratis è semplicissimo: ti basterà collegarti a questo link e scegliere la Gift Card Volo + Hotel del taglio che preferisci (minimo 50 euro) entro il 14 febbraio. Subito, ne riceverai una seconda dal valore di 50 euro in omaggio.

Le due Gift Card saranno disponibili nella sezione “I miei buoni” nella tua Area Riservata una volta completato l’acquisto, saranno valide per 12 mesi (previa attivazione entro un mese dall’acquisto) e potrai utilizzarle per acquistare dei pacchetti Volo + Hotel sul portale di Volagratis scegliendo tra più di 400 compagnie aeree e oltre 1 milione di hotel.

Le Gift Card non sono cumulabili tra loro e non si possono combinare in un unico voucher, ma possono essere riutilizzate più volte fino all’esaurimento del credito.

Un regalo perfetto per te e per la tua persona speciale: dal momento che le Gift Card non hanno una data fissa, si adattano a tutte le esigenze di viaggio. Una volta acquistata, potrai scegliere se stamparla o inviarla via e-mail personalizzandola come preferisci.

