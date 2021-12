Regali di Natale: Tablet Realme Pad in FORTE SCONTO a 199€

Realme Pad si trova in offerta su Amazon a 199€, un prezzo incredibile per il nuovo – nonché primo – tablet del marchio cinese. Lo sconto è del 20% e corrisponde ad un risparmio di 51 euro rispetto al prezzo solito.

Tra i regali di Natale più gettonati troviamo i tablet, dispositivi versatili e molto interessanti, utili per studiare, lavorare, navigare in rete o guardare film e serie TV. Questo modello Realme è dotato di un display da 10.4″ in risoluzione 2K QHD, caratteristica che consente di fruire al meglio dei contenuti multimediali. Il potente processore MediaTek Helio G80 e i 4GB di RAM contribuiscono all'ottimo rapporto qualità/prezzo del dispositivo Android.

Il design moderno e lo spessore ridotto dei bordi dello schermo, consentono a Realme Pad di guadagnare lo scettro di miglior tablet Android sotto i 200 euro, a questo prezzo è impensabile lasciarselo scappare. In occasione delle festività natalizie, il tablet Realme si rivela un ottimo regalo per ragazzi e adulti, un valido alleato per studio, lavoro e intrattenimento.

Oggi Realme Pad è disponibile in offerta su Amazon a 199€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna garantita entro pochi giorni lavorativi e – soprattutto – in tempo per Natale.