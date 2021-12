Regalo digitale last minute? Corso di sketching quotidiano a 10 euro

Sei alla ricerca di un regalo digitale last minute? Il corso di sketching quotidiano proposto da Domestika è una proposta ideale per le persone creative che vogliono avvicinarsi al mondo del disegno.

Il percorso formativo, costituito da 15 lezioni (per quasi due ore e mezza di contenuti) viene offerto dalla nota piattaforma di formazione con il 75% di sconto rispetto al prezzo di listino. A livello pratico dunque, è possibile regalare il corso spendendo appena 10 euro.

Grazie all'esperienza dell'insegnante e illustratrice Sorie Kim è possibile apprezzare le diverse tecniche dello sketching quotidiano, un ottimo modo per dare sfogo alle proprie idee e alla creatività.

Il corso di sketching quotidiano è il regalo ideale per le persone creative

Durante il percorso formativo, Kim trasmetterà ai corsisti le strategie per sciogliere la mano e migliorare la propria tecnica, il tutto tramite esercizi pratici.

Dopo una rapida presentazione dell'insegnante, la stessa presenterà strumenti e materiali necessari per seguire le lezioni. A questo punto, Kim presenterà le basi dello schizzo, con alcuni consigli pratici sul disegno in prospettiva e altre tecniche specifiche.

Il passo successivo consiste nell'utilizzo della luce per creare dinamicità nei disegni. Non mancano poi esercizi pratici, come lo scomponimento dei soggetti e la costruzione di una personale biblioteca visiva. Al termine del corso, sarà possibile sviluppare un bozzetto ed evolverlo in un'illustrazione completa.

Le lezioni di sketching quotidiano è indirizzato verso chi vuole affinare la propria tecnica di disegno, adottando un processo creativo capace di portare a risultati artisticamente apprezzabili.

Per poter affrontare al meglio il corso di Kim Sorie non è necessario avere particolari abilità pregresse nell'ambito artistico. Ciò che serve è un blocco da disegno, pennarelli a punta fine, matite, gomma, acquarelli e qualunque altro strumento da disegno desideri il corsista.

Nonostante l'audio sia in inglese, i sottotitoli in italiano rendono comunque questo contenuto pienamente fruibile dai non anglofoni. Così come da prassi per i corsi Domestika, al termine dello stesso è possibile conseguire un attestato di partecipazione.

Visto il consistente sconto a cui viene proposto questo corso, si tratta di un'opportunità che chi ama il disegno non può lasciarsi sfuggire.