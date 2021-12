Regalo last minute? Prova queste gift card in offerta

Natale è alle porte e sei in ritardo con i regali? Per fortuna c'è una soluzione immediata e anche piuttosto economica: le gift card. Ultimamente questa sorta di “carte” pre-caricate stanno davvero spopolando come idea regalo da mettere sotto l'albero. Una sorpresa spesso molto gradita e soprattutto senza impegno, che ti solleva dal rischio di un dono non apprezzato. Il nostro consiglio last minute è Domestika, una delle piattaforme creative più utilizzate al mondo, che proprio in occasione delle feste sconta tutte le sue gift card fino all'83%.

Gift card Domestika: come funziona

Al momento sono disponibili quattro tagli:

14 euro , che dà accesso a un corso

, che dà accesso a un corso 39 euro , accesso a tre corsi

, accesso a tre corsi 55 euro , accesso a cinque corsi

, accesso a cinque corsi 92 euro, accesso a ben dodici corsi, la migliore nel rapporto quantità/prezzo

Tutte le gift card sono valide per acquistare qualsiasi corso disponibile sulla piattaforma Domestika, consentendone così l'accesso illimitato a tutte le videolezioni e risorse disponibili.

Anche la consegna è piuttosto immediata e semplice. Due le modalità:

Invio codice per e-mail : basterà inserire direttamente l'indirizzo di posta elettronica del destinatario, che riceverà nella propria casella il regalo completo di istruzioni per riscattarlo.

: basterà inserire direttamente l'indirizzo di posta elettronica del destinatario, che riceverà nella propria casella il regalo completo di istruzioni per riscattarlo. Stampa e consegna a mano: se vi sentite un po' “Babbi Natale” o semplicemente siete amanti della tradizione, allora potrete semplicemente stampare la gift card e consegnarla nelle mani della persona interessata, oppure metterla sotto l'albero di Natale.

Ad ogni gift card è associato un codice univoco digitale con cui è possibile riscattare uno (o più, a seconda del taglio) corsi dal vastissimo catalogo digitale Domestika. Le possibilità sono infinite e soprattutto rivolte non solo agli esperti, ma anche – e soprattutto – ai principianti. Vi sono corsi legati al mondo dell'arte, alla fotografia, ma anche imprenditoriali e focalizzati sul mondo del marketing.

Regala la creatività last minute di Domestika approfittando della promozione in corso fino all'83% di sconto, con un significativo risparmio rispetto all'acquisto singolo.