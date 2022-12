Cuffie Bluetooth con display: -67% e consegna per Natale

Sei ancora in tempo per scegliere il regalo di Natale hi-tech giusto e riceverlo in tempo utile per farlo trovare sotto l’albero: dai un’occhiata alle cuffie Bluetooth con display LED proposto oggi su Amazon con uno sconto del 67% sul prezzo di listino e consegna garantita in un paio di giorni.

Regalo di Natale hi-tech: cuffie Bluetooth con display LED

Il piccolo schermo integrato sulla custodia di ricarica mostra la percentuale di autonomia rimasta (fino a 40 ore in totale). La qualità del comparto audio è garantita dall’impiego dello standard BT 5.2 e della tecnologia proprietaria BassUp per una resa profonda e immersiva dei bassi, mentre la certificazione IP67 assicura la resistenza all’acqua. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento, hai la possibilità di acquistare le cuffie Bluetooth con display LED al prezzo di soli 19,98 euro invece di 59,99 euro come da listino, approfittando di uno sconto del 67%.

Puoi scegliere tra le due colorazioni disponibili: Nero oppure Bianco. In entrambi i casi, la spedizione è immediata (e gratuita per gli abbonati Prime), con consegna garantita prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.