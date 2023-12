Regalo piccolo, ma utile: mouse senza fili in offerta a 6,98€

Le offerte di Natale di Amazon comprendono anche piccoli, ma indispensabili oggetti. È il caso di questo mouse senza fili, marchiato proprio Amazon, che oggi puoi acquistare in sconto a 6,98 euro. Una piccola spesa per una idea regalo utile capace di accompagnare in ogni situazione.

Mouse senza fili in offerta di Natale: le caratteristiche

Questo mouse ottico senza fili è la soluzione ideale per chi vuole un dispositivo affidabile e potente per il proprio laptop, PC o netbook. Con tre pulsanti e un microricevitore USB, offre una connessione senza fili da 2,4 GHz, garantendo una connettività stabile e senza intoppi.

Interessante è la possibilità di riporre il microricevitore nella porta USB del tuo PC o direttamente all’interno del mouse quando non lo stai utilizzando. Questa funzione non solo offre praticità nell’archiviazione, ma evita anche il rischio perdita del ricevitore quando non è in uso.

Da notare che il microricevitore viene posizionato nel mouse in fabbrica e dovrà essere rimosso all’apertura della confezione. Un dettaglio che assicura che il tuo mouse sia subito pronto all’uso.

Se vuoi regalare un gadget pratico e funzionale senza spendere una fortuna, questo mouse senza fili è la scelta perfetta. Approfitta dell’offerta su Amazon e aggiungilo al carrello per renderlo tuo a soli 6,98 euro. Scegli la praticità senza rinunciare alla qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.