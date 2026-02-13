L'unico regalo utile a San Valentino: -50% sullo storage a vita

Lascia perdere i fiori e i cioccolatini: appassiscono e finiscono in tempo zero. A San Valentino regala qualcosa che durerà davvero per sempre. Approfitta dell’offerta a -50% per lo storage a vita di pCloud. Lo hanno già fatto più di 21 milioni di utenti in oltre 130 paesi del mondo. Sei single? Nessun problema, chi ha detto che lo devi per forza donare a qualcun altro?

Non perdere la promo di pCloud per San Valentino

Carica i tuoi file, saranno raggiungibili in qualunque momento, da qualsiasi posizione e dispositivo: smartphone, tablet o computer, non fa alcuna differenza, anche in modalità offline. Sono incluse funzionalità avanzate come la condivisione istantanea con chiunque, la possibilità di upload senza limiti di velocità e dimensioni, il backup con aggiornamenti automatici, il player multimediale integrato e un’interfaccia intuitiva. Scopri tutti gli altri dettagli nella pagina dedicata.

Puoi scegliere il piano che preferisci tra Premium 1 TB a 199 euro, Premium Plus 2 TB a 279 euro e Ultra 10 TB a 799 euro, a seconda delle tue esigenze. In ogni caso c’è almeno il 50% di sconto per un notevole risparmio, applicato in automatico (non servono coupon). Non dovrai mai più pensare a pagamenti mensili o annuali, né fare i conti con rincari futuri. La promozione di pCloud rimarrà disponibile ancora per poco, approfittane finché sei in tempo.

Il provider ha sede in Svizzera e rispetta i più rigorosi standard mondiali in materia di protezione dei dati. Impiega una crittografia ultra-sicura, senza compromessi né tracciamenti o accessi da terze parti. Si tratta di caratteristiche fondamentali quando in gioco ci sono la riservatezza e la privacy. Inoltre, sei tu a scegliere dove salvare i tuoi file, se nei server localizzati in Europa oppure negli Stati Uniti.