Come vedere Reggina-Pisa in streaming

Reggina-Pisa è la sfida della giornata 24 di Serie B che definirà ambizioni e prospettive per due squadre uscite sconfitte dall’ultimo turno di campionato, rispettivamente in trasferta con il Palermo e in casa con il Südtirol. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello stadio Granillo di Reggio Calabria alle ore 14:00 di sabato 11 febbraio. La direzione della gara è stata affidata al fischietto dell’arbitro La Penna.

Guarda la partita Reggina-Pisa in streaming

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Dario Mastroianni. Sarà anticipata da analisi e ultimi aggiornamenti negli spogliatoi, poi seguita da interviste, approfondimenti e highlight.

La terza forza del campionato, con 39 punti in classifica, ospita la squadre attualmente ferma al decimo posto con 31 punti. Per entrambe, un’eventuale vittoria potrebbe consentire di scalare posizioni: gli amaranto con la prospettiva di agganciare il Genoa che li precede e accorciare sulla capolista Frosinone, i nerazzurri con l’obiettivo di portarsi a ridosso della zona play-off.

Queste le probabili formazioni che i due mister, Filippo Inzaghi e Luca D’Angelo, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Reggina (4-3-3): Contini, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara, Majer, Crisetig, Liotti, Canotto, Menez, Rivas;

Pisa (4-3-2-1): Nicolas, Estevez, Rus, Barba, Beruatto, Toure, Nagy, De Vitis, Muratan, Gliozzi, Moreo.

