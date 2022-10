Regime forfettario? Il miglior servizio di fatturazione elettronica

Sei un professionista in regime forfettario e hai un fatturato superiore a 25 mila euro annui? Allora saprai che, a partire dallo scorso 1 luglio, sarà necessario utilizzare la fatturazione elettronica. Per gestire al meglio la tua attività e tutta la parte della fatturazione, puoi affidarti a sistemi conformi alla normativa come FINOM, un’azienda fintech operante in tutta Europa. FINOM offre un servizio finanziario che combina un conto business con funzionalità di fatturazione integrata, aggregazione di conto e categorizzazione di spesa che supportarti nella gestione efficace di un’attività.

FINOM: i vantaggi per la tua attività

Se sei stanco delle solite banche, allora FINOM è ciò che fa per te. L’azienda offre infatti un conto di pagamento dedicato a imprese e professionisti (con partita IVA) che include IBAN, carte fisiche e virtuali, oltre a tutte le principali funzionalità di un conto tradizionale unito a numerosissimi servizi per gestire l’attività amministrativa e contabile. Queste (e altre) caratteristiche lo rendono unico nel suo genere.

Tra i vantaggi principali troviamo il sistema di fatturazione elettronica integrata, utile anche per i professionisti in regime forfettario, che ti permette di essere pagato più velocemente, aiutando i tuoi clienti a saldare la fattura. Come? Attraverso link di pagamento condivisi, integrazione con PayPal e promemoria di pagamento automatici per fatture insolute. Tutte le carte fisiche e virtuali sono incluse e gratuite: emetti più carte di debito VISA con una commissione dello 0% per te e il tuo team, limite prelievo bancomat di 10 mila euro, supporto a Google Pay e gestione autonoma in pochissimi clic.

Lato contabilità, FINOM permette di ottimizzare costi e ricavi grazie a una serie di funzionalità. È possibile infatti conservare i documenti (fatture, ricevute, altri importanti) e caricarli su FINOM per averli sempre a portata di mano, digitalizzare gli scontrini attraverso il tool di riconoscimento, categorizzare spese e costi e pianificare i risparmi mese dopo mese su un wallet digitale dedicato. Con FINOM potrai, inoltre, gestire in autonomia la dichiarazione dei redditi.

Come richiedere FINOM

Richiedi FINOM attraverso questo link e ottieni 6 mesi gratis sul piano Start e 1 mese di prova gratuita per tutti gli altri piani estesi. Ti basterà compilare un breve questionario (ricordati di avere con te la tua partita IVA), scaricare l’applicazione associando il tuo telefono e completare il riconoscimento attraverso una foto del documento d’identità.

Ricapitolando, cosa otterrai con FINOM?

Il tuo IBAN in sole 48 ore

Carte fisiche e virtuali gratuite

Fino al 3% di cashback: spendi ovunque e ricevi lo sconto più alto del mercato

Google Pay

Fatturazione online semplice ed efficace

Gestione delle spese

Archiviazione dei documenti in cloud

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.