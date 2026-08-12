Una regione aggiorna la composizione dei canali del digitale terrestre

In queste ore un’importante regione italiana ha aggiornato la composizione dei canali del digitale terrestre all’interno di uno dei suoi multiplex. A livello regionale questa una modifica particolarmente importante, da aggiungere alle più recenti modifiche che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi.
Protagonista di questo aggiornamento è la Toscana e il suo MUX REGIONALE 4. Per ottenere tutte le novità apportate a queste frequenze è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali. Un procedimento molto semplice e veloce che permette di aggiornare la lista dei canali secondo la numerazione LCN nazionale.
In questo caso, vediamo quindi la composizione del MUX REGIONALE 4 in Toscana con gli ultimi aggiornamenti dei canali del digitale terrestre in questo multiplex. Ovviamente, ogni numerazione dovrebbe aggiungersi alla numerazione LCN nazionale del proprio televisore, disponibile su scala nazionale.
- LCN 76 – LIBERA FAMIGLIA
- LCN 77 – TV1 – HD
- LCN 81 – AREZZO TV
- LCN 83 – TC2 NEWS
- LCN 86 – STUDIOPIU EMR
- LCN 90 – LA TV
- LCN 91 – SIENA TV – HD
- LCN 93 – NTI HD
- LCN 94 – BLUEGREEN
- LCN 95 – ANTICOLANA CHANNEL
- LCN 97 – AMARANTO CHANNEL
- LCN 98 – TELEANTENNA.IT NETWORK
- LCN 99 – LIBERA INFORMA
- LCN 110 – TUSCANY CHANNEL
- LCN 175 – LIBERA SPORT
- LCN 176 – LIBERA MOTORI
- LCN 180 – RADIO ITALIA CINA + TV
- LCN 181 – AREZZO CHANNEL
- LCN 182 – FLEX TV
- LCN 185 – BRUTUS! TV
- LCN 186 – PROXIMA TV
- LCN 187 – FIRENZE SPORT 1
- LCN 188 – VUEMME
- LCN 191 – GIGLIO NEWS
Le novità più importanti nella composizione dei canali del digitale terrestre del MUX 4 Toscana
Vediamo le novità principali all’interno della composizione dei canali del digitale terrestre del MUX LOCALE 4 Toscana, riportate dai colleghi di Italia in Digitale.
- Sulla LCN 76 arriva LIBERA FAMIGLIA sostituendo TV YES.
- Alla LCN 83 è stata attivata la programmazione di TC2 NEWS.
- STUDIOPIU EMR arriva sulla LCN 86.
- Iniziano le trasmissioni per LA TV alla LCN 90, in precedenza con schermo nero.
- Arriva alla LCN 91 SIENA TV – HD.
- Sulle LCN 94 e LCN 95 debuttano rispettivamente BLUEGREEN e ANTICOLANA CHANNEL.
- Aggiunta anche TELEANTENNA.IT NETWORK alla LCN 98 il cui palinsesto si alterna a quello di SUPERSIX / KA-BOOM, EURO TV e RADIO LISCIO.
- TUSCANY CHANNEL da il suo esordio alla LCN 110.