 Una regione aggiorna la composizione dei canali del digitale terrestre
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Una regione aggiorna la composizione dei canali del digitale terrestre

Un'importante regione italiana ha aggiornato la composizione dei canali del digitale terrestre con novità interessanti per gli spettatori.
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Un'importante regione italiana ha aggiornato la composizione dei canali del digitale terrestre con novità interessanti per gli spettatori.
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In queste ore un’importante regione italiana ha aggiornato la composizione dei canali del digitale terrestre all’interno di uno dei suoi multiplex. A livello regionale questa una modifica particolarmente importante, da aggiungere alle più recenti modifiche che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi.

Protagonista di questo aggiornamento è la Toscana e il suo MUX REGIONALE 4. Per ottenere tutte le novità apportate a queste frequenze è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali. Un procedimento molto semplice e veloce che permette di aggiornare la lista dei canali secondo la numerazione LCN nazionale.

In questo caso, vediamo quindi la composizione del MUX REGIONALE 4 in Toscana con gli ultimi aggiornamenti dei canali del digitale terrestre in questo multiplex. Ovviamente, ogni numerazione dovrebbe aggiungersi alla numerazione LCN nazionale del proprio televisore, disponibile su scala nazionale.

  • LCN 76 – LIBERA FAMIGLIA
  • LCN 77 – TV1 – HD
  • LCN 81 – AREZZO TV
  • LCN 83 – TC2 NEWS
  • LCN 86 – STUDIOPIU EMR
  • LCN 90 – LA TV
  • LCN 91 – SIENA TV – HD
  • LCN 93 – NTI HD
  • LCN 94 – BLUEGREEN
  • LCN 95 – ANTICOLANA CHANNEL
  • LCN 97 – AMARANTO CHANNEL
  • LCN 98 – TELEANTENNA.IT NETWORK
  • LCN 99 – LIBERA INFORMA
  • LCN 110 – TUSCANY CHANNEL
  • LCN 175 – LIBERA SPORT
  • LCN 176 – LIBERA MOTORI
  • LCN 180 – RADIO ITALIA CINA + TV
  • LCN 181 – AREZZO CHANNEL
  • LCN 182 – FLEX TV
  • LCN 185 – BRUTUS! TV
  • LCN 186 – PROXIMA TV
  • LCN 187 – FIRENZE SPORT 1
  • LCN 188 – VUEMME
  • LCN 191 – GIGLIO NEWS

Le novità più importanti nella composizione dei canali del digitale terrestre del MUX 4 Toscana

Vediamo le novità principali all’interno della composizione dei canali del digitale terrestre del MUX LOCALE 4 Toscana, riportate dai colleghi di Italia in Digitale.

  • Sulla LCN 76 arriva LIBERA FAMIGLIA sostituendo TV YES.
  • Alla LCN 83 è stata attivata la programmazione di TC2 NEWS.
  • STUDIOPIU EMR arriva sulla LCN 86.
  • Iniziano le trasmissioni per LA TV alla LCN 90, in precedenza con schermo nero.
  • Arriva alla LCN 91 SIENA TV – HD.
  • Sulle LCN 94 e LCN 95 debuttano rispettivamente BLUEGREEN e ANTICOLANA CHANNEL.
  • Aggiunta anche TELEANTENNA.IT NETWORK alla LCN 98 il cui palinsesto si alterna a quello di SUPERSIX / KA-BOOM, EURO TV e RADIO LISCIO.
  • TUSCANY CHANNEL  da il suo esordio alla LCN 110.

Fonte: Italia in Digitale

Pubblicato il 12 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
12 ago 2026
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