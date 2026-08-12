Una regione aggiorna la composizione dei canali del digitale terrestre

In queste ore un’importante regione italiana ha aggiornato la composizione dei canali del digitale terrestre all’interno di uno dei suoi multiplex. A livello regionale questa una modifica particolarmente importante, da aggiungere alle più recenti modifiche che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi.

Protagonista di questo aggiornamento è la Toscana e il suo MUX REGIONALE 4. Per ottenere tutte le novità apportate a queste frequenze è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali. Un procedimento molto semplice e veloce che permette di aggiornare la lista dei canali secondo la numerazione LCN nazionale.

In questo caso, vediamo quindi la composizione del MUX REGIONALE 4 in Toscana con gli ultimi aggiornamenti dei canali del digitale terrestre in questo multiplex. Ovviamente, ogni numerazione dovrebbe aggiungersi alla numerazione LCN nazionale del proprio televisore, disponibile su scala nazionale.

LCN 76 – LIBERA FAMIGLIA

LCN 77 – TV1 – HD

LCN 81 – AREZZO TV

LCN 83 – TC2 NEWS

LCN 86 – STUDIOPIU EMR

LCN 90 – LA TV

LCN 91 – SIENA TV – HD

LCN 93 – NTI HD

LCN 94 – BLUEGREEN

LCN 95 – ANTICOLANA CHANNEL

LCN 97 – AMARANTO CHANNEL

LCN 98 – TELEANTENNA.IT NETWORK

LCN 99 – LIBERA INFORMA

LCN 110 – TUSCANY CHANNEL

LCN 175 – LIBERA SPORT

LCN 176 – LIBERA MOTORI

LCN 180 – RADIO ITALIA CINA + TV

LCN 181 – AREZZO CHANNEL

LCN 182 – FLEX TV

LCN 185 – BRUTUS! TV

LCN 186 – PROXIMA TV

LCN 187 – FIRENZE SPORT 1

LCN 188 – VUEMME

LCN 191 – GIGLIO NEWS

Le novità più importanti nella composizione dei canali del digitale terrestre del MUX 4 Toscana

Vediamo le novità principali all’interno della composizione dei canali del digitale terrestre del MUX LOCALE 4 Toscana, riportate dai colleghi di Italia in Digitale.