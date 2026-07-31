Zapping rinnovato sul digitale terrestre, ma solo per una Regione Italiana

Lo zapping sulla piattaforma digitale terrestre in una Regione italiana è stato rinnovato proprio in questi giorni. A riportare le modifiche sono stati gli esperti di Italia in Digitale. Nello specifico, ci troviamo in Toscana, all’interno del Multiplex Regionale 3. La sua configurazione è stata aggiornata con novità davvero interessanti.
- TVP disponibile alla LCN 75 ora trasmette solo su questo multiplex dove, in alcuni orari viene ripetuta la programmazione del circuito cattolico CORALLO.
- SESTA RETE sintonizzabile alla LCN 79 ha abbandonato la modalità video MPEG-4 H-264 per trasmettere in H.265 HEVC aumentando la risoluzione a 1024 x 576 pixel.
- FIRENZE TV alla LCN 80 ha ridotto la risoluzione video da 1920 x 1080 a 1440 x 1080 pixel.
- SR055 TV ha sostituito Mitology TV alla LCN 82.
- RADIO STELLA TV debutta alla LCN 87 con la sua programmazione musicale in alta definizione con risoluzione video 960 x 1080.
- TELECAMAIORE NUOVI ORIZZONTI ha attivato l’H.265 HEVC con risoluzione video anomala da 960 x 544 pixel.
- FIRENZE VIOLA TV ha preso il posto di Canale 3 Toscana alla LCN 92.
- 70-80 TV alla LCN 351 è passata dall’MPEG-4 H.264 all’H.265 HEVC.
- CANALE 10 alla LCN 72 termina le trasmissioni.
- REGIONE TV alla LCN 74 è stata cancellata.
- RADIO BRUNO TV ha lasciato la LCN 73 di questo multiplex.
- TV1 alla LCN 77 ha abbandonato questo multiplex.
- ARTUSCANY alla LCN 95 termina la sua vita.
Multiplex Regionale 3 Toscana e lista canali del digitale terrestre aggiornati
Si aggiorna il multiplex regionale 3 Toscana del digitale terrestre. Ecco la nuova composizione dopo tutte le recenti modifiche di questi giorni.
- LCN 75 – TVP
- LCN 79 – SESTA RETE
- LCN 80 – FIRENZE TV
- LCN 82 – SR055 TV
- LCN 87 – RADIO STELLA TV
- LCN 89 – TELECAMAIORE NUOVI ORIZZONTI
- LCN 92 – FIRENZE VIOLA TV
- LCN 111 – Toscana111TV
- LCN 351 – 70-80 TV
- LCN 720 – Rete Toscana Classica
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