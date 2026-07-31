Zapping rinnovato sul digitale terrestre, ma solo per una Regione Italiana

Lo zapping sulla piattaforma digitale terrestre in una Regione italiana è stato rinnovato proprio in questi giorni. A riportare le modifiche sono stati gli esperti di Italia in Digitale. Nello specifico, ci troviamo in Toscana, all’interno del Multiplex Regionale 3. La sua configurazione è stata aggiornata con novità davvero interessanti.

TVP disponibile alla LCN 75 ora trasmette solo su questo multiplex dove, in alcuni orari viene ripetuta la programmazione del circuito cattolico CORALLO.

disponibile alla LCN 75 ora trasmette solo su questo multiplex dove, in alcuni orari viene ripetuta la programmazione del circuito cattolico CORALLO. SESTA RETE sintonizzabile alla LCN 79 ha abbandonato la modalità video MPEG-4 H-264 per trasmettere in H.265 HEVC aumentando la risoluzione a 1024 x 576 pixel.

sintonizzabile alla LCN 79 ha abbandonato la modalità video MPEG-4 H-264 per trasmettere in H.265 HEVC aumentando la risoluzione a 1024 x 576 pixel. FIRENZE TV alla LCN 80 ha ridotto la risoluzione video da 1920 x 1080 a 1440 x 1080 pixel.

alla LCN 80 ha ridotto la risoluzione video da 1920 x 1080 a 1440 x 1080 pixel. SR055 TV ha sostituito Mitology TV alla LCN 82.

ha sostituito Mitology TV alla LCN 82. RADIO STELLA TV debutta alla LCN 87 con la sua programmazione musicale in alta definizione con risoluzione video 960 x 1080.

debutta alla LCN 87 con la sua programmazione musicale in alta definizione con risoluzione video 960 x 1080. TELECAMAIORE NUOVI ORIZZONTI ha attivato l’H.265 HEVC con risoluzione video anomala da 960 x 544 pixel.

ha attivato l’H.265 HEVC con risoluzione video anomala da 960 x 544 pixel. FIRENZE VIOLA TV ha preso il posto di Canale 3 Toscana alla LCN 92.

ha preso il posto di Canale 3 Toscana alla LCN 92. 70-80 TV alla LCN 351 è passata dall’MPEG-4 H.264 all’H.265 HEVC.

alla LCN 351 è passata dall’MPEG-4 H.264 all’H.265 HEVC. CANALE 10 alla LCN 72 termina le trasmissioni.

alla LCN 72 termina le trasmissioni. REGIONE TV alla LCN 74 è stata cancellata.

alla LCN 74 è stata cancellata. RADIO BRUNO TV ha lasciato la LCN 73 di questo multiplex.

ha lasciato la LCN 73 di questo multiplex. TV1 alla LCN 77 ha abbandonato questo multiplex.

alla LCN 77 ha abbandonato questo multiplex. ARTUSCANY alla LCN 95 termina la sua vita.

Multiplex Regionale 3 Toscana e lista canali del digitale terrestre aggiornati

Si aggiorna il multiplex regionale 3 Toscana del digitale terrestre. Ecco la nuova composizione dopo tutte le recenti modifiche di questi giorni.

LCN 75 – TVP

LCN 79 – SESTA RETE

LCN 80 – FIRENZE TV

LCN 82 – SR055 TV

LCN 87 – RADIO STELLA TV

LCN 89 – TELECAMAIORE NUOVI ORIZZONTI

LCN 92 – FIRENZE VIOLA TV

LCN 111 – Toscana111TV

LCN 351 – 70-80 TV

LCN 720 – Rete Toscana Classica

Effettua subito una ricerca automatica dei canali se vivi in una zona raggiunta da queste frequenze. In questo modo eviterai qualsiasi problema di segnale e sintonizzazione. Inoltre, otterrai immediatamente tutte le novità direttamente sul tuo televisore o decoder senza alcuna fatica e in pochissimi minuti.