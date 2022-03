Registra il tuo schermo con Camtasia: ora in promozione

Camtasia è un software tanto semplice quanto efficace, con una doppia funzione: quella di video editor e quella di registratore schermo. È il programma perfetto, dunque, per gli streamer o coloro che registrano videolezioni da pubblicare in rete. Sviluppato dalla società statunitense TechSmith, Camtasia si trova al momento in promozione al prezzo scontato di 234,54 euro anziché 312,72. La quota include, oltre alla licenza Camtasia 2021 – compatibile sia con sistemi operativi Windows che MacOS – anche un anno di Camtasia Maintenance.

Il software è piuttosto veloce e semplice da utilizzare e imparare. Non c’è bisogno di spendere budget elevati o possedere competenze di editing per ottenere un risultato professionale e pulito. Camtasia è dunque perfetto sia per i principianti alle prime armi che per coloro che hanno già una certa esperienza nel settore. Perfetto per creare contenuti educativi, ludici o che in qualche modo interagiscano e coinvolgano il pubblico.

Semplice non vuol dire scarno: Camtasia è ricco di utili funzionalità. Ecco una panoramica delle principali.

Registrazione – Registra qualsiasi cosa sullo schermo del tuo computer: siti Web, software, videochiamate o presentazioni PowerPoint.

– Registra qualsiasi cosa sullo schermo del tuo computer: siti Web, software, videochiamate o presentazioni PowerPoint. Opzioni di registrazione dello schermo – Camtasia registra esattamente ciò che desideri: l’intero schermo, dimensioni specifiche, una regione, una finestra o un’applicazione.

– Camtasia registra esattamente ciò che desideri: l’intero schermo, dimensioni specifiche, una regione, una finestra o un’applicazione. Acquisizione da webcam – Aggiungi un tocco personale ai tuoi video aggiungendo video e audio nitidi direttamente dalla tua webcam.

– Aggiungi un tocco personale ai tuoi video aggiungendo video e audio nitidi direttamente dalla tua webcam. Registrazione audio (microfono + sistema) – Registra e modifica le tue clip audio utilizzando un microfono, l’audio dal tuo computer o importando file.

– Registra e modifica le tue clip audio utilizzando un microfono, l’audio dal tuo computer o importando file. Acquisizione iOS – Collega il tuo dispositivo iOS direttamente al Mac oppure usa l’ app TechSmith Capture per PC per registrare direttamente dallo schermo, quindi aggiungi effetti gestuali per simulare tocchi, scorrimenti e zoom nel tuo video.

– Collega il tuo dispositivo iOS direttamente al Mac oppure usa l’ app TechSmith Capture per PC per registrare direttamente dallo schermo, quindi aggiungi effetti gestuali per simulare tocchi, scorrimenti e zoom nel tuo video. Modifica semplificata – Il semplice editor drag-and-drop di Camtasia rende l’aggiunta, la rimozione, il taglio o lo spostamento di sezioni di video o audio un gioco da ragazzi.

– Il semplice editor drag-and-drop di Camtasia rende l’aggiunta, la rimozione, il taglio o lo spostamento di sezioni di video o audio un gioco da ragazzi. Interattività + Quiz – Aggiungi quiz e interattività per incoraggiare e misurare l’apprendimento nei tuoi video.

– Aggiungi quiz e interattività per incoraggiare e misurare l’apprendimento nei tuoi video. Annotazioni – Usa callout , frecce, forme e movimenti per evidenziare i punti importanti del tuo video.

– Usa callout , frecce, forme e movimenti per evidenziare i punti importanti del tuo video. Animazioni – Camtasia ti offre animazioni predefinite che portano il tuo video a un livello superiore. Personalizza la tua animazione , crea comportamenti o ingrandisci, rimpicciolisci e sposta le animazioni sulle registrazioni dello schermo. Scegli tra oltre 100 transizioni da utilizzare tra scene e diapositive per migliorare il flusso dei tuoi video.

– Camtasia ti offre animazioni predefinite che portano il tuo video a un livello superiore. Personalizza la tua animazione , crea comportamenti o ingrandisci, rimpicciolisci e sposta le animazioni sulle registrazioni dello schermo. Scegli tra oltre 100 transizioni da utilizzare tra scene e diapositive per migliorare il flusso dei tuoi video. Cursore FX e modifica del percorso – Evidenzia, ingrandisci, evidenzia o attenua il movimento del cursore per creare un aspetto professionale e raffinato per qualsiasi video. Modifica facilmente il percorso del cursore nelle registrazioni Camtasia o crea un percorso personalizzato su immagini e video.

– Evidenzia, ingrandisci, evidenzia o attenua il movimento del cursore per creare un aspetto professionale e raffinato per qualsiasi video. Modifica facilmente il percorso del cursore nelle registrazioni Camtasia o crea un percorso personalizzato su immagini e video. Sottotitoli – Aggiungi didascalie direttamente alle tue registrazioni per assicurarti che i tuoi video siano capiti da tutti.

– Aggiungi didascalie direttamente alle tue registrazioni per assicurarti che i tuoi video siano capiti da tutti. Rimuovere un colore (schermo verde) – Sostituisci gli sfondi e inserisci i filmati in modo rapido e semplice per aggiungere un ulteriore fattore sorpresa ai tuoi video.

– Sostituisci gli sfondi e inserisci i filmati in modo rapido e semplice per aggiungere un ulteriore fattore sorpresa ai tuoi video. Effetti audio – Riduci il rumore di fondo, uniforma i livelli audio, aggiungi punti audio, regola il tono, il guadagno e molto altro per garantire un audio di alta qualità.

Camtasia offre, inoltre, diversi pacchetti con modelli, librerie, temi, shortcut, preferiti e predefiniti. È presente anche una libreria royalty-free da cui poter prelevare qualsiasi risorsa necessaria. In alternativa, è sempre possibile importare musica, video o immagini direttamente dai propri dispositivi. Infine, vi sono diverse opzioni di caricamento / esportazione, che ti permetteranno di caricare istantaneamente il tuo video sulle principali piattaforme di streaming. A questo link sono elencate tutte le funzionalità di Camtasia al completo. Il software si trova al momento in promozione speciale, al prezzo scontato di 234,54 euro invece di 312,72. Se invece vuoi solo testarne le funzioni, il programma è disponibile anche in prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.