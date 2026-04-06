 Registra o trasferisci il tuo dominio a 0,01 €/anno con Hostinger
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Registra o trasferisci il tuo dominio su Hostinger a partire da soli 0,01 euro per un anno: approfitta della promozione a tempo limitato.
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Registra o trasferisci il tuo dominio su Hostinger a partire da soli 0,01 euro per un anno: approfitta della promozione a tempo limitato.

Hostinger sta proponendo un’offerta a tempo limitato che ti permette di registrare o trasferire un dominio con prezzi a partire da soli 0,01 euro all’anno. È l’occasione perfetta per creare o per rilanciare la tua presenza online, sia che tu voglia poter contare su una vetrina attraverso cui promuovere la tua attività sia che si tratti di un progetto personale. C’è una soluzione per ogni esigenza.

Registra il tuo dominio con Hostinger

La promo di Hostinger: domini da 0,01 euro/anno

Sono disponibili tanti servizi per dar vita e pubblicare il tuo sito web in poco tempo, a partire dall’intelligenza artificiale di Horizons che trasforma una descrizione testuale in un portale pronto per essere visitato e quella dell’agente Kodee per ottenere assistenza durante la fase iniziale. Non mancano nemmeno il pieno supporto a WordPress con template predefiniti o personalizzabili da zero sempre grazie all’AI e caselle email professionali per comunicare. A questi si aggiungono l’automatizzazione delle attività ripetitive, uptime affidabile, prestazioni potenti, sicurezza avanzata e prezzi flessibili. Dai un’occhiata al sito ufficiale per saperne di più.

Le promozioni di Hostinger sui domini .it e .com

Si tratta di un’offerta a tempo limitato che applica il 99% di sconto sul primo anno per i domini .com, il 97% per quelli .shop e il 63% per quelli .it, solo per fare alcuni esempi. Non lasciarti sfuggire l’occasione e attiva o registra subito il tuo. naturalmente dopo averne verificata la disponibilità. È prevista una durata di 3 anni.

Registra il tuo dominio con Hostinger

Tra gli altri vantaggi inclusi ci sono l’assistenza 24/7 a cui rivolgersi per qualsiasi domanda o necessità, la configurazione rapida e la totale protezione della privacy senza spese aggiuntive. Sono già oltre 4 milioni i clienti serviti in più di 150 paesi nel mondo. Hostinger è una realtà europea con alle spalle oltre 20 anni di esperienza: il lancio risale all’ormai lontano 2004.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
6 apr 2026
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