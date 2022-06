Registrati a Bit2Me e ottieni 5€

Le criptovalute sono, ad oggi, un settore d’investimento tra i più interessanti a livello mondiale.

Per poter operare nel settore però, oltre a una conoscenza dell’universo fintech, è indispensabile a vere a disposizione gli strumenti adeguati. Una piattaforma in grado di rendere la compravendita di criptovalute semplice e sicura dunque non è un optional, ma una vera e propria esigenza.

In un contesto così variegato e ricco di servizi poco affidabili, non è facile trovare un ambiente in cui operare in tutto relax. Strumenti come Bit2Me risultano dunque preziosi tanto per gli investitori alle prime armi, quanto per i trader più consumati.

A rendere ancora più interessante questa piattaforma è l’offerta che, al momento dell’iscrizione, permette di ottenere 5 euro gratuitamente.

Bit2Me: la piattaforma ideale per chi vuole investire in criptovalute

Bit2Me offre una serie di vantaggi che rendono questa soluzione una delle migliori vie percorribili per investire nel settore delle criptovalute.

Attraverso l’app, disponibile sia per iOS che per smartphone Android, è possibile in qualunque orario del giorno e della notte operare in piena libertà. Il tutto con pratiche notifiche che segnalano qualunque tipo di acquisto o vendita che coinvolge il wallet. il tutto attraverso un’interfaccia comoda e intuitiva, capace di soddisfare qualunque tipo di trader.

A ciò si aggiunge una vasta gamma di prodotti, che spaziano da Bitcoin fino alle altcoin emergenti e meno note. Una volta acquistate le criptovalute, queste sono al sicuro: il servizio infatti utilizza caveau di sicurezza a freddo per offrire standard di security elevatissimi.

Va poi considerato come l’assistenza tecnica offerta da Bit2Me è attiva 24 ore su 24, sia per via telefonica che attraverso posta elettronica.

L’ iscrizione a Bit2Me è quanto di più rapido e semplice: basta inserire i dati personali, aggiungere un fondo in criptovalute (o attraverso bonifico bancario/carta) per poter cominciare ad investire e guadagnare con la piattaforma.

