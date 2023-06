ReiBanq: business banking per le aziende che operano a livello globale

ReiBanq mette a disposizione un conto aziendale progettato su misura per le aziende che operano a livello internazionale con integrati un’ampia gamma di servizi di due diligence, pre-compliance e gestione del rischio, offrendo un supporto a 360° nello svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Grazie al suo IBAN multivaluta, il conto di Reibanq consente di effettuare transazioni internazionali in modo rapido e sicuro dando la possibilità di scambiare 38 valute in 180 Paesi, e mettendo a disposizione tutti gli strumenti finanziari necessari per snellire e accelerare il flusso di cassa e di lavoro, anche tra Paesi e valute diverse.

Il conto supporta le operazioni SEPA e SWIFT per i trasferimenti di denaro in Europa e nella maggior parte dei Paesi del mondo.

I conto ReiBanq include anche un’ampia gamma di funzionalità che consentono una gestione efficace e sicura delle attività bancarie aziendali. ReiBanq mette inoltre a disposizione un sistema di online banking di facile utilizzo per gestire il conto aziendale in modo semplice e intuitivo senza la necessità di recarsi in filiale.

Il conto comprende strumenti di monitoraggio del saldo e di gestione delle transazioni, accessibili da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. In più la piattaforma di Reibanq fornisce ai clienti servizi di due diligence, pre-compliance e gestione del rischio per identificare e gestire i rischi associati alle attività dell’azienda.

ReiBanq

Nata dalla fusione di diverse realtà finanziarie e immobiliari, Reibanq è oggi un partner con una expertise unica in finanza immobiliare, servizi alternativi di investimento immobiliare e conti business. Con un’offerta molto ampia, ma soprattutto personalizzabile, questa realtà punta ad espandersi in tutto il mondo, proponendo anche soluzioni completamente online, senza la necessità di recarsi presso una sede, o una filiale fisica.

