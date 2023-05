Reibanq, il conto business internazionale per la tua impresa

Sei alla ricerca di un conto corrente business che possa finalmente permetterti di effettuare pagamenti in tutti i Paesi del mondo? ReiBanq può far crescere il tuo business internazionale grazie a pagamenti semplici, rapidi e in qualsiasi luogo del mondo.

I conti business e i servizi di pagamento ReiBanq nascono appositamente per quelle imprese che mirano a rendere ogni ordine semplice, veloce, ma anche sicuro. Quante volte ti sarà capitato di effettuare pagamenti che, però, non sono andati a buon fine creando conseguenti disagi e cancellazioni di contratti?

Grazie a ReiBanq, quando effettuerai un pagamento non dovrai più fare i conti con tempi lunghi: la velocità delle transazioni offerta da ReinBanq farà la differenza!

A contraddistinguere Reibanq, la possibilità di scambiare fino a 38 valute, servendo 180 paesi, offrendo un servizio semplice ed efficiente per muovere il denaro. Non a caso, offrire soluzioni innovative ed efficaci per la crescita finanziaria è tra gli obiettivi di Reibanq e, proprio per questo, mette a disposizione risorse che semplificano il lavoro e garantiscono una possibilità di crescita della tua azienda.

Per evitare che la tua azienda possa andare incontro a problemi relativi alla gestione dei pagamenti a livello internazionale, Reibanq offre diversi vantaggi:

Conti dedicati alle aziende caratterizzati da Iban multivaluta

Operatività in area SEPA e SWIFT

Home-banking con sistema operativo proprio

Onboarding veloce, in meno di 24 ore

Reibanq ti offre, dunque, una delle migliori offerte di business banking proponendo conti dedicati alle aziende che si contraddistinguono da quelli tradizionali. La possibilità di gestire pagamenti in 180 Paesi e in 38 diverse valute, consente a chi lavora nel settore import-export di gestire senza complessità le transizioni all’estero.

Vuoi espanderti all’estero per fare impresa oltre i confini dell’Italia? Semplifica la tua operatività di business affidandoti a Reibanq!

