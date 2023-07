ReiBanq: il conto su misura per le imprese internazionali

Con un’offerta molto ampia, ma soprattutto personalizzabile ReiBanq ha conquistato un posto di rilievo nel settore bancario, offrendo soluzioni su misura per le imprese che operano a livello internazionale.

L’ampia e flessibile offerta di ReiBanq è in grado di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni impresa. Indipendentemente dalla geografia degli affari o dal tipo di transazioni finanziarie condotte, Reinbanq ha sviluppato un portafoglio di servizi che copre ogni aspetto delle operazioni bancarie internazionali.

ReiBanq mette a disposizione un conto aziendale che include servizi di due diligence, pre-compliance e gestione del rischio, e offre un supporto a 360° nello svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Il conto Reibanq

Il conto di Reibanq con IBAN multi-valuta permette di effettuare transazioni internazionali in modo rapido e sicuro, offrendo la possibilità di scambiare 38 valute in 180 Paesi.

Oltre al supporto per le operazioni SEPA e SWIFT per i trasferimenti di denaro in Europa e nella maggior parte dei Paesi del mondo, il conto ReiBanq offre anche un’ampia gamma di funzionalità per una gestione efficace e sicura delle attività bancarie aziendali. Questo include un sistema di online banking di facile utilizzo, che consente alle aziende di gestire il proprio conto in modo semplice e intuitivo senza doversi recare fisicamente in filiale.

Il sistema di online banking offre la possibilità di monitorare il saldo e gestire le transazioni da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. Questa flessibilità consente alle aziende di essere sempre aggiornate sullo stato delle proprie finanze e di prendere decisioni informate in tempo reale.

Inoltre, la piattaforma Reibanq fornisce ai clienti servizi di due diligence, pre-compliance e gestione del rischio per identificare e gestire i rischi associati alle attività dell’azienda. Questo è particolarmente importante in un contesto internazionale, dove le aziende devono affrontare normative e requisiti di conformità diversi.

