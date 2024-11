Relè Shelly 1 Mini Gen3: casa smart a soli 19€ per il Black Friday

Vuoi rendere smart la tua casa? Ti basta il Relè Shelly 1 Mini Gen3, oggi in offerta speciale su Amazon per il Black Friday. La confezione da 2 pezzi è in offerta a soli 19€, invece di 29,99€. Cosa stai aspettando? Potrebbe terminare in un attimo! Mettila subito in carrello.

Questo relè è mini perché, grazie alle sue dimensioni contenute, lo installi facilmente dietro qualsiasi presa e interruttore. Collegando qualsiasi dispositivo che si alimenta elettricamente è in grado di renderlo intelligente. Potrai gestirlo facilmente da remoto. La consegna gratuita è inclusa con la tua iscrizione a Prime.

Relè Shelly 1 Mini Gen3: piccolo nelle dimensioni, ma grande nelle capacità

Il Relè Shelly 1 Mini Gen3 è il dispositivo dalle piccole dimensioni, ma dalle grande capacità. Oggi costa solo 19€ su Amazon per il Black Friday. Il nostro consiglio è di approfittarne subito perché si tratta di un ottimo strumento per rendere smart casa a un costo contenuto.

Grazie all’app Shelly, compatibile con tutti i dispositivi iOS e Android, puoi gestire qualsiasi cosa collegata al relè intelligente da remoto. Inoltre, essendo compatibile con Alexa e Google Home, puoi anche sfruttare i comandi vocali con il tuo altoparlante intelligente preferito.

Gestisci illuminazione, irrigazione, garage, elettrodomestici e molto altro con questo gioiellino. Acquistalo adesso a soli 19€, invece di 29,99€.