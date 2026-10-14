Rendi la casa sicura con questa telecamera WiFi + pannello solare a 66€

Sei spesso fuori casa e vuoi proteggere la tua famiglia e la tua proprietà da malintenzionati e ladri? Allora dai un’occhiata a questa promozione spettacolare che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello la telecamera WiFi con pannello solare Imou a soli 66,49 euro, invece che 69,99 euro.

È vero che lo sconto del 5% non è da strapparsi i capelli ma si tratta di un ulteriore ribasso e comunque il prezzo finale è davvero allettante. Potrai anche pagarla in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Telecamera WiFi con pannello solare: scoraggia i malintenzionati

Con questa telecamera WiFi avrai una maggiore sicurezza per la tua abitazione e potrai controllare ciò che succede in ogni momento, anche quando sei fuori casa. Il solo fatto di possederla scoraggia pesantemente i malintenzionati e ti permette di vivere più sereno. In più grazie alla sua batteria da 5000 mAh e un pannello solare da 3 W ti permette di avere un funzionamento continuo per 365 giorni all’anno.

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È in grado di registrare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ciò che succede con un basso consumo di energia e riuscendo comunque a catturare ogni dettaglio senza interruzione. Ha una copertura a 360° con rotazione panoramica ed è in grado di seguire un soggetto automaticamente in modo intelligente. Inoltre riesce a distinguere con precisione estrema persone da veicoli o animali riducendo del 95% i falsi allarmi. Ha una risoluzione 2K con zoom digitale 8x e visione notturna a colori fino a 20 metri.

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Ci sarebbero altri dettagli ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra potrebbero sparire da un momento all’altro. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua telecamera WiFi con pannello solare Imou a soli 66,49 euro, invece che 69,99 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.