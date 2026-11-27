Con la giornata del Black Friday 2026 è arrivata su Amazon anche l’interessante offerta dedicata a Bambu Lab A1 Mini1, la stampante 3D compatta da mettere sulla scrivania. Può generare oggetti con dimensioni massime fino a 180x180x180 millimetri ed è compatibile con i filamenti in circolazione di tipo PLA, PETG, TPU e PVA. Tra le caratteristiche c’è il piccolo display touch per controllare il processo in modo intuitivo. È includo il kit lampada LED per trasformare i modelli realizzati in luci decorative.

Black Friday: la stampante 3D compatta Bambu Lab A1 Mini in sconto

È molto silenziosa durante il funzionamento (48 dB) e pronta all’uso: per l’installazione bastano appena 20 minuti e la configurazione iniziale è semplice, alla portata di tutti, grazie anche alla calibrazione completamente automatica. Ha in dotazione un sensore a correnti parassite ad alta risoluzione e ad alta frequenza, per misurare la pressione all’interno dell’ugello, mentre un algoritmo compensa il flusso per ottenere il massimo della precisione. Scopri di più nella pagina dedicata.

La puoi comprare al prezzo finale di soli 206 euro, almeno fino all’esaurimento scorte (farà gola a molti). Lo sconto sulla stampante 3D compatta Bambu Lab A1 Mini è automatico, non servono coupon o codici promozionali da attivare. L’e-commerce si occupa della spedizione, mentre la vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio. Gratis la consegna, per riceverla a casa senza spese aggiuntive.

Dalle occasioni per la casa alle novità tecnologiche, il Black Friday di Amazon offre migliaia di sconti su prodotti di ogni categoria, tra elettronica, informatica, gaming e smart home. Le promozioni resteranno disponibili fino al 30 novembre, quando l’iniziativa si concluderà con il Cyber Monday. Per acquistare non è necessario avere un abbonamento Prime.